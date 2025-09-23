Antena 3 LogoAntena3
Conflicto

La gran discusión que aleja a Andy y Lucas: ¿Se separan?

Espejo Público ha tenido acceso a un documento que podría poner en riesgo la estabilidad del grupo Andy y Lucas.

Mala relación entre Andy y Lucas.

Mercedes Piedra
Tal y como ha podido saber Espejo Público, el encargado de la organización de los conciertos de Andy y Lucas reclama a los artistas una deuda millonaria que estaría haciendo tambalear la relación entre ambos.

El ex representante les cierra más de veinte conciertos por toda España en un tour que fue todo un éxito y del que se vendieron todas las entradas. Con la gira ya en marcha, aparentemente, Andy decide prescindir de su contrato con él. En Espejo Público contamos el porqué.

Quedan pendientes de pago más de 20 conciertos, una cifra de más de 6 dígitos

Al programa nos han llegado intercambios de audios, duros emails y la relación termina con el bloqueo de toda la comunicación entre ellos. De hecho, ha sido Lucas en una entrevista quien ha contado que la relación no es tan idílica como se muestra.

Hemos podido conocer en Espejo Público que la relación es únicamente laboral: se ha acabado la amistad entre los artistas.

“El dúo ahora mismo es solo una empresa”

Lucas nos ha recibido en la puerta de su casa para esclarecernos todas las dudas. Se refiere a su representarte como “este tipo al que se supone se le debe dinero” y afirma que les puso en contacto con otro organizador “un sin vergüenza” y solo por eso les exigía el dinero.

Además, propone al programa un nuevo titular: “Lucas denuncia a un tipo en Barcelona por el millón y medio de euros que le debe”. El artista niega cualquier relación laboral entre ellos: “cuando gane el juicio me vas a pedir disculpas” le dice a la colaboradora que se ha puesto en contacto con el supuesto representante y ha traído la información al programa, que califica como falsa.

