Compartir piso a los 70 años por necesidad: "Nunca pensé que me pasaría con esta edad, pero las circunstancias son así"

Tomasa tiene 70 años y vive de alquiler en Móstoles desde que se separó de su marido. Esta le cedió la parte de la casa que le correspondía a sus hijos y se vio obligada a compartir piso con otras tres personas.

Actualmente cobra una pensión de 650 euros y paga un alquiler de 250, por lo que no puede permitirse otra opción. "No me da, con el resto me apaño", confiesa.

Pese a todo, Tomasa asegura que se siente muy cómoda con sus compañeros de piso. "Nos llevamos fenomenal, pero jamás pensé que compartiría piso a esta edad", asegura, "las circunstancias son así".

Hoy, Tomasa es el ejemplo de que los precios desorbitados de las viviendas no escapan a la edad y de que compartir un piso de alquiler es ya una realidad más allá de los jóvenes.