Compartir piso a los 70 años por necesidad: "Nunca pensé que me pasaría con esta edad, pero las circunstancias son así"

Tomasa vive con otras tres personas de alquiler porque su pensión no le permite comprarse un piso. Desde que se separó de su marido, comparte piso por necesidad.

Tomasa

Tomasa tiene 70 años y vive de alquiler en Móstoles desde que se separó de su marido. Esta le cedió la parte de la casa que le correspondía a sus hijos y se vio obligada a compartir piso con otras tres personas.

Actualmente cobra una pensión de 650 euros y paga un alquiler de 250, por lo que no puede permitirse otra opción. "No me da, con el resto me apaño", confiesa.

Pese a todo, Tomasa asegura que se siente muy cómoda con sus compañeros de piso. "Nos llevamos fenomenal, pero jamás pensé que compartiría piso a esta edad", asegura, "las circunstancias son así".

Hoy, Tomasa es el ejemplo de que los precios desorbitados de las viviendas no escapan a la edad y de que compartir un piso de alquiler es ya una realidad más allá de los jóvenes.

