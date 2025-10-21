Un delincuente español podría estar detrás del robo del museo del Louvre: "'El niño Juan' es capaz de hacerlo"

El robo de joyas en el museo del Louvre (París) ha sido ya bautizado como 'el robo del siglo'. Los delincuentes actuaron de una forma rápida, precisa y sin cometer errores. París sigue sobrecogido después de que hayan saqueado una de sus emblemas más preciados. Las autoridades galas tratan de dar con el fallo de seguridad que permitió que el robo saliera adelante. El resto de museos de París estudia cómo endurecer sus sistemas antirobo y hay quien pide la dimisión de la directora del museo e incluso de la ministra de Cultura.

El 'niño Juan' podría estar detrás del robo del Louvre

Un robo muy parecido al que hemos visto en el Louvre fue abortado en el año 2019. En esta operación participaba un delincuente español apodado como 'el niño Juan'. Los investigadores franceses demandan cualquier tipo de pista relacionada con España y posibles datos sobre la huida. No es la primera vez que ambas fuerzas del orden trabajan en conjunto. Precisamente fue juntas como lograron abortar el golpe del célebre alunicero español que estaba previsto en el castillo de Fontainebleau.

Juan Manuel Gordillo Plaza, de 38 años, es conocido en el ambiente delincuencial bajo el sobrenombre de 'niño Juan'. Cuenta con varios antecedentes y detenciones. Su fama determinó que la mafia china le fichara en 2019 para robar la colección de arte chino de la emperatriz Eugenia de Montijo en este castillo. Llegaron a entrar en el museo para localizar la vitrina pero finalmente fue detenido antes de que se pudiera consumar este plan que guarda parecidos con el del Louvre.

"Es un especialista en este tipo de delincuencia"

Serafín Giraldo, inspector de Policía, nos presenta la ficha del 'niño Juan'. Juan Manuel Gordillo Plaza, de 38 años, tiene más de 120 detenciones a sus espaldas. La última vez que fue detenido fue en mayo de este año, casi acaba con la vida de los policías que lo perseguían. Tiene más de 120 detenciones solo en España.

"Es capaz de hacerlo. Es un especialista en este tipo de delincuencia y alunizajes. Se atreve con grandes botines, ve una joyería, la analiza y se lanza contra ella. La justicia le ha permitido hacer lo que hace, son robos con fuerza.

No necesariamente tienen que seguir órdenes de cabezas pensantes, son capaces ellos mismos de pensar y materializar esos robos".

