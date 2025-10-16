Estabilidad del Gobierno
La valoración de Cándido Méndez: "España para mucha gente va como un cohete rastrero o borracho"
El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ha valorado en Espejo Público el estado del actual del Gobierno tras las declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso.
Para Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, "tenemos un gobierno legítimamente constituido". Así ha querido valorar en el plató de Espejo Público la actual situación del Gobierno tras todos los escándalos que rodean al PSOE.
"Creo que el presidente está en su derecho de defender a su gobierno"
Ponía de manifiesto esas dos realidades que están coexistiendo en España actualmente, posiblemente resumibles a dos elementos perfectamente diferenciables y que estarían teniendo trayectorias y velocidades muy diferentes también: La macroeconomía y la microeconomía.
Dos cohetes según Méndez
"Hay mucho ciudadano trabajador que la mayoría de su renta la emplea en vivienda y en alimentación"
Pero preguntado por Susanna Griso sobre si cree que el actual gobierno es uno de los más decentes de Europa, tal y como aseguró Pedro Sánchezayer en el Congreso, Cándido Méndez destaca :"Creo que el presidente está en su derecho de defender a su gobierno". Eso sí, el exsecretario general de UGT ha querido matizar: "Ahora bien, si España va como un cohete, que yo creo que sí va como un cohete para los inversores y para la gente que tiene dinero. Pero yo creo que para mucha gente va como un cohete rastrero, o borracho". Cándido Méndez ha explicado su razonamiento asegurando que "hay mucho ciudadano trabajador que la mayoría de su renta la emplea en vivienda y en alimentación". Y por eso, puntualiza, en su opinión existen dos tipos de cohetes en nuestro país: "Tenemos dos cohetes, el cohete rastrero borracho que padece mucha gente, y luego el cohete de la NASA".
