Viajes a la Navidad de Vigo desde Estados Unidos, Canadá o Alemania: el furor de las luces

“La mejor Navidad del planeta” dice Abel Caballero. El alcalde de Vigo lleva años viralizando la navidad de su ciudad a base de bromas, frases con su particular acento inglés, canciones y, sobre todo, luces, muchas luces. Concretamente este año 12 millones de luces led que iluminan las principales calles y que atraen cada vez a más visitantes.

Lo de si es o no la mejor navidad es subjetivo, hay opiniones para todos los gustos, pero lo que está bastante claro es que al menos es una de las más largas. Primero porque se enciende varias semanas antes de la propia navidad y se alarga varias semanas después. Y además porque el montaje es de tal magnitud que comienza a colocarse en el mes de agosto.

Un muñeco de nieve ya derretido

Esta temporada ha sido especialmente curioso ver el gran muñeco de nieve de varios metros de altura completamente montado bajo el sol de justicia que ha vivido Vigo en las primeras semanas del otoño. “Está ya derretido”, es la frase más repetida en el entorno. O la gran bola de navidad que preside la entrada de la calle Príncipe y a la que muchos se acercan con el helado en la mano y en sandalias.

Posiblemente todo esto forma parte también de la estrategia de marketing que rodea el evento. Porque sí, la navidad viguesa es ya un evento. Y la magia y la ilusión en esta ciudad la viven, sobre todo, comerciantes y hosteleros. Hay hoteles llenos ya para gran parte del período de lucerío, y a la ciudad llegan visitantes de toda España y el extranjero.

Packs de viaje más hotel desde cualquier parte del mundo

Portugueses por supuesto, dada la cercanía del país vecino es casi el segundo idioma en estas semanas. Pero no solo ellos, agencias de viajes de Alemania, Reino Unido e incluso Canadá y Estados Unidos ofrecen a sus ciudadanos packs completos de viaje para trasladarse a Vigo con un todo incluido.

Se trata de paquetes de viaje más hotel y excursiones que incluyen visitas a otras ciudades como Pontevedra o incluso Santiago. Una experiencia completa con un reclamo central: “The lights an de music”, que diría el alcalde.

¿Y de precio? Pues, por ejemplo, la agencia americana Travelocity ofrece un paquete bajo el nombre de “Vigo Vacation Packages” para fechas flexibles entre diciembre y enero, con vuelos hasta Oporto desde Nueva York, Miami, Los Ángeles o Chicago y hoteles en la ciudad olívica de tres o cuatro estrellas, a partir de 746 dólares.

Expedia, otra agencia estadounidense arrancaría a partir de los 572 euros con vuelo más hotel para visitar Vigo y alrededores. Experiencia totalmente personalizable que se ofrece especialmente para viajes familiares. “Si buscas una escapada urbana divertida, elige un paquete vacacional a Vigo”, dicen sus anuncios.

Para los británicos, gestionado a partir de una empresa española, Euro Tour Guide. Una excursión a Vigo del 22 al 28 de diciembre y con visitas a A Coruña, Santiago y Braga, paseo por la ría de Arousa y hotel junto al puerto de Vigo por 995 euros por persona en habitación compartida. “¡Las luces navideñas más deslumbrantes de España!», aseguran.

Para todos los presupuestos

La maquinaria está en marcha. Desde España hay excursiones de todo tipo. En avión, en autobús, en grupo, para familias,... Opciones desde todos los puntos del país y con distintos presupuestos. Por no hablar de los hoteles que ya han colgado el cartel de completo y están empezando a tener que decir que no. Un furor total por las luces que para algunos empieza ya a sobrepasar los límites. “Es demasiado, no puedes andar por la ciudad esos días”, nos dice un vecino mientras contempla el montaje del árbol de 45 metros de altura que presidirá la Puerta del Sol. Como siempre, opiniones de todo tipo

