Rescatan a una turista española atrapada bajo 80 metros en una pirámide de Egipto

Las pirámides de Egipto son unas de las mayores muestras de cultura que existen en el mundo, llegando a acumular innumerables visitantes que desean ver su interior para comprender su funcionamiento. Como quería hacer la protagonista de esta historia, una mujer española que se encontraba con su marido disfrutando de Egipto sin saber lo que le ocurriría después.

Una escapada que ha estado a punto de acabar en tragedia y que la afectada siempre recordará, ya que tuvo que ser rescatada por varios equipos de emergencia tras lesionarse el pie y caer encontrándose a 80 metros de profundidad en el interior de la pirámide Acodada, ubicada a las afueras de Egipto.

¿Cómo sucedió todo?

La noticia llegaba por un comunicado de los servicios de ambulancia de Egipto, el cual explicaba la dificultad del rescate que mantuvo en vilo a varios equipos. Al parecer, la mujer se encontraba en una zona peliaguda debido a que estaba a 80 metros bajo tierra cruzando una rampa de madera muy inclinada, por la se resbaló lesionándose el pie e imposibilitando su movimiento. Por suerte se encontraba con su marido, que fue quien alertó a las autoridades y las guió hasta el lugar donde se encontraba la afectada.

La travesía fue muy dura, explica el comunicado, ya que para llegar a su posición tuvieron que recorrer un pasadizo muy estrecho de un metro de ancho y alto, además de un desnivel de 26 grados que les dificultaba la movilidad. Una vez allí, le proporcionaron una camilla y, junto a los guardias del monumento, realizaron el camino de vuelta, prolongando la operación durante una hora debido a que, en algunos tramos, los sanitarios debían ir gateando a la vez que trasportaban la camilla, por el poco espacio que había.

Cuando lograron salir al exterior, la turista fue trasladada a una ambulancia, dónde le proporcionaron atención sanitaria más adecuada. Terminando todo con un buen final que podría haber sido una auténtica tragedia para la mujer.

El peor escenario posible

La pirámide Acodada, lugar donde ocurrían los hechos, es famosa por su complejo interior, plagado de rampas inclinadas, estrechos pasadizos y techos muy bajos, suponiendo así una gran dificultad para aquel que quiera visitarla al completo. Por ello, este rescate ha sucedido en uno de los peores lugares posibles, ya que en otras pirámides el acceso es mucho más fácil y menos peligroso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com