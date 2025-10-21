Antena 3 LogoAntena3
El marido de Concha la dejó por otra a sus 75 años: "Ahora cuando los veo pasar juntos con el coche me da ansiedad"

Tras toda una vida juntos, el marido de Concha la dejó por otra mujer más joven de 60 años. Hoy, recuerda aquel momento que aún sigue marcado en su memoria.

Concha

La traición de una pareja no se olvida nunca, pero aún menos si lleva acompañándote toda una vida. Es lo que le ocurrió a Concha, una mujer que a sus 75 años recibió la mayor puñalada de su vida.

Al principio no sospechaba nada, pensaba que su marido estaba trabajando más horas y achacaba su cambio de horarios a que tenía un puesto de mucha responsabilidad: "Siempre he sido muy confiada". Sin embargo, pronto la actitud de su marido cambió.

El día que todo se rompió, fue su marido quien le confesó su infidelidad. Este le contó que había conocido a una mujer de 60 años de la que se había enamorado. "Al principio no lo decía", nos cuenta, "un día me dijo que qué pasaría si se echara una novia".

"Ahora cuando los veo pasar juntos montados en el coche me dan crisis de ansiedad", confiesa, "me da asco verles". Desde entonces, no se perdona que sea él el padre de sus hijos, pero no pierde la ilusión de volver a enamorarse, un sueño que su marido ensombreció con sus mentiras, pero que parece dispuesta a reescribir: "Me he quitado un peso de encima".

