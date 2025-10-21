Hablamos con la madre de una compañera de clase de Sandra Peña que también sufría bullying: "Decían que se lo inventaba"

El nombre de Sandra Peña se ha convertido en el símbolo de una nueva cruzada contra el bullying. La menor de 14 años se suicidaba la semana pasada después de confesar que estaba siendo víctima de acoso escolar.

El colegio al que iba en Sevilla está en el foco de la investigación, ya que estaría acusado de no activar el protocolo antibullying pese a las denuncias de la madre de Sandra. Este amanecía ayer lleno de pancartas y pintadas contra las presuntas acosadoras y el centro escolar.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Macarena, madre de una niña que hasta los 9 años fue compañera de Sandra Peña. Su hija también sufría acoso escolar y en el centro no obtuvo respuesta: "Decían que se lo estaba inventando".

Al ver que el colegio no actuaba, fue Macarena quien se presentó en el colegio para ver qué ocurría a la hora del patio. "Me decía que eso era un infierno", señala. Finalmente, al ver que continuaban insultándola, Macarena optó por sacar a su hija del colegio.

La muerte de Sandra Peña reabre el debate del bullying en España, que es país con más casos de bullying de Europa. ¿Están los colegios preparados para proteger a los alumnos?