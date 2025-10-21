Publicidad
Renacer
Evren rompe definitivamente con Bahar tras un encuentro en el hospital: “No te martirices”
Bahar intenta salvar su relación con Evren, pero su frialdad y desinterés dejan claro que su historia de amor ha llegado a su fin pese a sus intentos de reconciliación.
En Renacer, Bahar acude al hospital con la esperanza de encontrar una explicación que alivie su dolor, pero se topa con la indiferencia de Evren. Él insiste en que Naz solo fue a desayunar, restando importancia a lo ocurrido y tratando de borrar cualquier responsabilidad.
Ante la insistencia de Bahar, Evren zanja la conversación con un contundente “No te martirices”. Esa frase, fría y distante, rompe las últimas ilusiones de Bahar, que comprende que su amor por él no tiene ya retorno.