Evren rompe definitivamente con Bahar tras un encuentro en el hospital: “No te martirices”

En Renacer, Bahar acude al hospital con la esperanza de encontrar una explicación que alivie su dolor, pero se topa con la indiferencia de Evren. Él insiste en que Naz solo fue a desayunar, restando importancia a lo ocurrido y tratando de borrar cualquier responsabilidad.

Ante la insistencia de Bahar, Evren zanja la conversación con un contundente “No te martirices”. Esa frase, fría y distante, rompe las últimas ilusiones de Bahar, que comprende que su amor por él no tiene ya retorno.