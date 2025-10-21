Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Antonio Ferrandis, el actor que dio vida a Chanquete

Hay actores que siempre serán sus personajes. Es lo que le ocurrió a Antonio Ferrandis, que durante años fue más Chanquete que Antonio.

Hace 25 años, el actor fallecía dejando un legado eterno, que en alguna ocasión confesó que le pesaba más de lo habitual: Chanquete le dio mucho, pero también le encasilló en un solo personaje.

