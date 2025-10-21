Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Antonio Ferrandis, el actor que dio vida a Chanquete

Hace 25 años fallecía uno de los actores más queridos de nuestro país, conocido por su personaje Chanquete. Hoy, su amigo Juan Valverde nos cuenta quién era Antonio Ferrandis más allá del mítico personaje ficticio.

Antonio Ferrandis

Hay actores que siempre serán sus personajes. Es lo que le ocurrió a Antonio Ferrandis, que durante años fue más Chanquete que Antonio.

Hace 25 años, el actor fallecía dejando un legado eterno, que en alguna ocasión confesó que le pesaba más de lo habitual: Chanquete le dio mucho, pero también le encasilló en un solo personaje.

Hoy, recibimos a Juan Valverde, el amigo íntimo de Antonio Ferrandis, que nos cuenta cómo vivió el actor sus últimos años. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!

