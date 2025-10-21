Gabriel contraataca a María: si intenta denunciarle, sacará su as bajo la manga

María está muy enfadada con Gabriel ya que cree que ha intentado, en resumidas cuentas, matar a Andrés.

La joven le acusa de no haber forzado las calderas por la noche, tal y como le avisó que iba a hacer... ¡Y ahora ha causado una desgracia mayor! ¡Un hombre ha perdido la vida y Andrés está en coma!

Gabriel ha intentado eximir sus responsabilidades, y le ha atacado directamente: “Eres una apestada en esta familia”.

Ella le ha amenazado, si Andrés no sale del hospital, lo contará todo y le hundirá.No obstante, él no ha tardado en reaccionar, y ha contraatacado; si le denuncia, contará a todos su mentira y enseñará la carta firmada por Jesús en la que le acusa de matar a Víctor.

“Eres un miserable”, le ha dicho ella muy enfadada. ¿En qué quedará esta disputa entre ellos?