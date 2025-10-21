Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 419

Gabriel contraataca a María: si intenta denunciarle, sacará su as bajo la manga

El abogado le amenaza con contar a todos su mentira y enseñar la carta firmada por Jesús sobre el asesinato de Víctor.

Gabriel contraataca a María: si intenta denunciarle, sacará su as bajo la manga

Publicidad

María está muy enfadada con Gabriel ya que cree que ha intentado, en resumidas cuentas, matar a Andrés.

La joven le acusa de no haber forzado las calderas por la noche, tal y como le avisó que iba a hacer... ¡Y ahora ha causado una desgracia mayor! ¡Un hombre ha perdido la vida y Andrés está en coma!

Gabriel ha intentado eximir sus responsabilidades, y le ha atacado directamente: “Eres una apestada en esta familia”.

Ella le ha amenazado, si Andrés no sale del hospital, lo contará todo y le hundirá.No obstante, él no ha tardado en reaccionar, y ha contraatacado; si le denuncia, contará a todos su mentira y enseñará la carta firmada por Jesús en la que le acusa de matar a Víctor.

“Eres un miserable”, le ha dicho ella muy enfadada. ¿En qué quedará esta disputa entre ellos?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

¡La junta directiva, desesperada por salvar la fábrica!: “Hay que buscar a un nuevo socio capitalista”

Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”

Damián, destrozado, le pide a Luz un diagnóstico de Andrés: “Puede tener graves secuelas”

Seyran vuelve a demostrar que solo ella puede calmar a Ferit en su peor momento

Seyran vuelve a demostrar que solo ella puede calmar a Ferit en su peor momento

¿Cerrar el pasado o mirar al futuro? Bahar se enfrenta a su noche más decisiva en Renacer
Avance

¿Cerrar el pasado o mirar al futuro? Bahar se enfrenta a su noche más decisiva en Renacer

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos
Renacer 20 de octubre

Evren y Naz dan un giro a su historia tras la conversación más sincera entre ambos

Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana
Renacer 20 de octubre

“No renunciaré a ti ni a él”: Parla se sincera con Umay y consigue recuperar a su hermana

Parla decide hablar desde el corazón y consigue que Umay la escuche por fin.

Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento
Renacer 20 de octubre

El elogio más amargo: Evren felicita a Bahar y termina con un consejo que la deja sin aliento

Bahar consigue lo imposible en el quirófano y se gana el respeto de Evren. Pero lo que parecía un reconocimiento termina convirtiéndose en una humillación.

La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor

La hija de dos pacientes deja sin palabras a Uras y Seren con su lección sobre el amor

Naz se rinde: renuncia a su sueño americano tras descubrir la verdad sobre Bahar y Evren

Naz se rinde: renuncia a su sueño americano tras descubrir la verdad sobre Bahar y Evren

La respuesta de Evren que destroza a Bahar cuando aún creía en su amor

“No te martirices”: la respuesta de Evren que destroza a Bahar cuando aún creía en su amor

Publicidad