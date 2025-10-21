Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con ella

Dori denuncia que no le permiten ver a su loro: "Siempre me dicen lo mismo, que está bien, pero no me lo dan"

Marian y su madre Dori están desesperadas. Después de que su loro se escapara hace dos semanas, alguien lo encontró y lo llevó a un Centro de Recuperación de Animales Silvestres, pero sus dueñas denuncian que no les han permitido verle ni tienen una prueba de que esté vivo.

Dori

Kiko, un loro africano, desapareció hace 23 días por accidente. Sus dueñas, Dori y Marian, están desesperadas desde entonces, ya que, aunque parece que lo han encontrado, no tienen ninguna prueba de que esté vivo.

El loro apareció en una vivienda cercana y fue entregado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Tres Cantos (Madrid). Sin embargo, cuando han tratado de ponerse en contacto con ellos no han conseguido respuesta.

Según nos cuentan, han mandado toda la documentación necesaria, pero el centro no les contesta ni les deja ver a su loro. "Siempre me dicen lo mismo, que está bien, pero no me dejan hablar con el coordinador", asegura Dori.

Ahora, reclaman que el centro les devuelva a Kiko o que al menos les ofrezcan una prueba de vida. ¿Lograrán volver a oír pronto a hablar a su loro?

Programas

