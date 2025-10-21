Dori denuncia que no le permiten ver a su loro: "Siempre me dicen lo mismo, que está bien, pero no me lo dan"

Kiko, un loro africano, desapareció hace 23 días por accidente. Sus dueñas, Dori y Marian, están desesperadas desde entonces, ya que, aunque parece que lo han encontrado, no tienen ninguna prueba de que esté vivo.

El loro apareció en una vivienda cercana y fue entregado al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Tres Cantos (Madrid). Sin embargo, cuando han tratado de ponerse en contacto con ellos no han conseguido respuesta.

Según nos cuentan, han mandado toda la documentación necesaria, pero el centro no les contesta ni les deja ver a su loro. "Siempre me dicen lo mismo, que está bien, pero no me dejan hablar con el coordinador", asegura Dori.

Ahora, reclaman que el centro les devuelva a Kiko o que al menos les ofrezcan una prueba de vida. ¿Lograrán volver a oír pronto a hablar a su loro?