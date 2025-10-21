Aíslan a un preso en Málaga tras agredir sexualmente a una médica: "Comenzó a realizar tocamientos y comentarios obscenos a la doctora"

Un preso del centro penitenciario de Málaga ha sido aislado tras protagonizar una nueva agresión sexual, esta vez contra una médica de la prisión. Según fuentes penitenciarias, el interno, con varias causas pendientes, pidió acudir a la enfermería alegando encontrarse mal. Una vez allí, comenzó a realizar tocamientos y comentarios obscenos a la doctora, además de insinuarse de manera inapropiada.

La rápida intervención del personal de seguridad, que se encontraba cerca, impidió que la situación fuera a más. No obstante, no era la primera vez que este recluso protagonizaba un episodio similar.

Con este caso, ya son cuatro las agresiones sexuales sufridas por trabajadoras del centro penitenciario —psicólogas, médicas y funcionarias— en los últimos meses, lo que ha generado preocupación entre el personal. Fuentes sindicales denuncian el aumento de estos incidentes y reclaman más medidas de protección.

En lo que va de año, se han registrado cerca de 300 agresiones a funcionarias en prisiones españolas.

Un dato que pone de relieve el deterioro de las condiciones de seguridad en los centros penitenciarios. En Espejo Público hablamos con Joaquín Leiva, portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones, que comentaba que las víctimas de estos actos sufren dos tipos de agresiones: la física por parte de los presos y las psicológicas por parte de las instituciones que las dejan desamparada en el ámbito psicológico.

Cuenta que han constatado que este tipo de situaciones van en aumento, aunque no todas pueden ser consideradas como agresión.

“Este tipo de actitudes, que en la calle están penadas, en prisión no lo están”

Nos cuenta el portavoz del sindicato que hay que cambiar el protocolo porque, aunque el preso no la llegue a tocar, se trata de violencia sexual. Susanna Griso concluye el tema haciendo un llamamiento a medidas más serias y trata de concienciar de este problema.

