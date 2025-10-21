Antena 3 LogoAntena3
Padres del colegio al que iba Sandra Peña denuncian insultos a sus hijos: "Les ven con el polo y les llaman asesinos"

La muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitaba la vida tras confesar que estaba siendo víctima de bullying, ha desatado una auténtica cruzada contra el colegio al que acudía. Allí, muchos padres denuncian que sus hijos están sufriendo acoso por el hecho de llevar el uniforme del centro.

Padres del colegio de Sandra Peña

Sandra Peña, una niña de 14 años de Sevilla, se quitaba la vida la semana pasada tras confesar que estaba siendo víctima de acoso escolar. La joven se precipitaba al vacío desde el balcón de su casa, minutos después de salir del colegio.

El centro escolar al que acudía Sandra Peña, Irlandesas Loreto, está recibiendo multitud de críticas por presuntamente no activar el protocolo antibullying, haciendo oídos sordos a los avisos de la madre de la menor.

El colegio ha amanecido envuelto en pintadas, huevos y pancartas en contra del centro y de las presuntas acosadoras. A raíz de ello, muchos alumnos han sido señalados por acudir a ese mismo colegio.

Tío de Sandra Peña

Los padres de algunos alumnos de Irlandesas Loreto denuncian que sus hijos están recibiendo insultos tan solo por llevar el uniforme. "Van en el autobús con los polos del colegio y les llaman asesinos", confiesa una de las madres, "lo están pasando fatal".

Hoy, los alumnos del centro y sus familias sufren las consecuencias de la inacción del colegio en el caso de Sandra Peña. ¿Por qué no se activó el protocolo? ¿Verá el centro mermado su futuro?

