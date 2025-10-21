Lorena Vázquez desvela los problemas de Andy y Lucas más allá de su ruptura: "A Andy no le cuadrarían las cifras de la gira"

La separación de Andy y Lucas no ha puesto fin al ruido que desde hace meses acompaña a los artistas. Lejos del escenario, ambos siguen acaparando titulares y, lo que parecía el cierre de una etapa musical, se ha convertido en una nueva fase llena de polémicas.

Ahora, el pasado sentimental de Lucas sale a la luz y algunos apuntan a este como la fuente de sus enfrentamientos. Lucas habría sido infiel a la madre de sus hijos, Soraya, con su actual pareja, María José, que sería en ese momento la novia del productor de Andy y Lucas.

Esta relación habría molestado a Andy, que se posicionaba del lado de Soraya, aunque según Lorena Vázquez no sería este el principio de sus problemas. "Me consta que esa presunta infidelidad de Lucas sucedió y que le llevó a conocer a su actual mujer", asegura Lorena, "peroel problema principal ahora es de números... de dinero".

Según nuestra colaboradora, a Andy no le cuadrarían los pagos de la gira ni las explicaciones de Lucas. "El concierto que inició la gira en Madrid factura 450.000 euros, de esos les quedan 200.000 netos y, por lo que sabemos, a Andy no le habrían llegado exactamente 100.000 euros", advierte.

Aun separados, Andy y Lucas parecen condenados a seguir compartiendo protagonismo, aunque esta vez fuera de los escenarios. ¡Dale al play para enterarte de la última polémica!