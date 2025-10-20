Lorena Vázquez destaca el 'trabajazo' de Mariló Montero y Carlos Herrera tras la boda de su hijo: "Podrían ser auténticos quinquis"

El hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, Alberto Herrera, se casó el pasado sábado con Blanca Llandres, prima hermana de Lourdes Montes, esposa de Francisco Rivera. Los medios de comunicación no hicieron caso a las peticiones de Montero, el 8 de octubre en el plató de 'Mas Espejo', de dejar la entrada despejada de la basílica menor de Nuestra Señora de la Caridad en San Lúcar de Barrameda en Cádiz.

Una multitud de periodistas, fotógrafos y personas se congregaron a las puertas de la Iglesia para presenciar el enlace matrimonial entre Alberto y Blanca. Entre los asistentes estaba, el periodista Carlos Herrera, que llegaba junto a su mujer, la periodista Pepa Gea, mientras que Mariló lo hacía acompañado de su hijo.

Como ya adelantó la presentadora de televisión, iba a ser una boda hippie, y por tanto no lucía mantilla o tocado como suelen vestir las madrinas. A los pocos minutos de llegar a la Iglesia, entraba la novia, embarazada de cinco meses, junto a su hermano quién la llevó hasta el altar. En el banquete los recién casados tuvieron un detalle con sus madres: un ramo de rosas.

¿Cuándo será la luna de miel?

Este lunes, Alberto ha vuelto a la rutina, por lo que, de momento, no habrá luna de miel. En declaraciones en 'COPE', no se esperaba el interés que ha generado la boda. Ha agradecido a todos los medios de comunicación y personas que se acercaron, destacando el caso de una mujer que viajó desde Zaragoza para presenciar su boda.

"La luna la tendré en verano con mi mujer, nos iremos 10 días a algún sitio a disfrutar", ha anunciado. Además, ha desmentido que la boda se haya celebrado porque está embarazada. Por su parte ha recalcado, que el embarazo fue "consecuencia de la pedida de mano".

Un "trabajazo" de los padres

La periodista Lorena Vázquez ha definido estas palabras de Alberto Herrera como "maravillosas", destacando el "trabajazo" de Carlos y Mariló al tener "dos hijos que podrían ser dos auténticos quinquis viviendo de vender su vida privada". "Desafortunadamente tenemos muchos hijos de famosos que son unos auténticos quinquis que no han trabajado en su vida y que viven de vender su vida privada", asegura.

En la misma línea, Gemma López, también ensalza a los hijos de los periodistas, por "las muestras de cariño" que ofreció el día de su enlace matrimonial. Por su parte el paparazzi Raúl García, también se suma con ejemplos. Comenta que una de las chicas que trabajaba en la organización, pedía que no le hicieran entrevistas a la familia. Sin embargo, esa situación no ocurrió y los periodistas preguntaron a todo aquel que llegaba a la Iglesia.

"Al final la prensa metía el micro y ellos se pararon a hablar sin ningún problema", apunta. Además, destaca que hayan publicado imágenes de la boda en las redes sociales "para que las revistas puedan utilizarlas gratuitamente".

