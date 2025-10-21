Toni Cantó, sobre la bronca viral entre vecinos y turistas en el centro de Valencia: "Es impresentable"

La crisis de vivienda hace que la tensión en muchas ciudades españolas sea insoportable y lleva a los vecinos a situaciones de estrés que les hacen rechazar el turismo, por ser un factor del aumento de precios que parece no tener fin.

Un aparentemente apacible paseo en bicicleta de una familia de turismo por el centro de Valencia se convirtió en una auténtica pesadilla. Que fueran montados en sus bicis por una calle peatonal parece ser el desencadenante del incidente. Los exagerados gritos hacían que todo el mundo girase la cabeza. Algunas personas exigían a voces al grupo de turistas que se marcharan, les acorralaban y les dedicaban gestos poco amistosos. La presencia de niños no persuadió a los exaltados. Todo ocurría la tarde del pasado domingo. Los vecinos están divididos.

"Son siempre los mismos"

"La imagen va a dar la vuelta al mundo"

Las imágenes han llenado de indignación y vergüenza ajena el plató de Espejo Público y el colaborador del programa, Toni Cantó, entiende que la gente esté harta por los precios de la vivienda, pero al mismo tiempo libra de culpa a los turistas. La actitud por parte de varias personas hacia los turistas, Cantó la atribuía al mismo tipo de persona que también protagonizó hechos similares en Barcelona.

"¡Que vergüenza!", exclamaba Susanna Griso, mientras Susana Díaz calificaba la bronca de "salvajada".

"Su reacción fue violenta"

La presidenta de la plataforma 'La Mataobras', María Alandes, rechazaba que los turistas fueran agredidos en el altercado. Confirma que lo ocurrido se debió al decirles que no fueran montados en las bicis por las calles. Según María, los turistas hicieron caso omiso y es a ellos a quienes atribuye actuar con agresividad: "No quisieron bajar de la bicicleta y se pusieron a timbrar".

Se iniciaba un tenso debate entre Cantó y Alandes, por la responsabilidad del turismo y sus consecuencias, en el que la presidenta de la plataforma reconocía tener un problema con la actual gestión de este sector.

"España vive del turismo"

Los presentes en plató le recordaban que el turismo es el principal motor económico del PIB y medio de vida de muchas regiones españolas. María ponía en duda los argumentos a favor del turismo, dudando que repercuta en los pequeños negocios de barrio.

"Los vecinos sienten que agreden su espacio", era el argumento de la activista, mientras que la periodista y presentadora Susanna Griso le espetaba que disparaban "contra el muñeco equivocado".

La imagen pública a nivel internacional que puede tener España con incidentes como este último, puede tener repercusiones muy negativas en el sector turístico y los negocios que dependen de ello indirectamente.

