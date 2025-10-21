Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NUTRIMAN

El fraude del azúcar moreno: aprende a distinguir si es real o refinado

Muchos nutricionistas recomiendan el azúcar moreno como el más saludable. Sin embargo, muchas veces se trata de azúcar blanco teñido o refinado. ¡Descubre cómo distinguirlos!

Azúcar moreno

Publicidad

Los nutricionistas recomiendan el azúcar moreno como la alternativa más saludable para los amantes del dulce. Sin embargo, la realidad es que buena parte del que se vende como "moreno" no es más que azúcar refinado.

Para evitar caer en el engaño, Nutrimán recomienda leer bien las etiquetas. Si el envase solo indica "azúcar moreno", probablemente se trate de un producto refinado. En cambio, cuando figura "azúcar integral" o "integral de caña", la ley garantiza que no ha sido sometido al proceso de refinado.

Luis Alberto Zamora también propone una prueba casera muy sencilla: disolver una cucharadita de azúcar en un vaso con un poco de agua. Si el líquido se tiñe de marrón, es señal de que se trata de azúcar coloreado artificialmente. El azúcar verdaderamente integral no desprende color al contacto con el agua.

Además, el aspecto de los granos también ofrece pistas. El azúcar refinado suele presentarse en pequeños cristales brillantes, mientras que la panela o el azúcar integral auténtico tiene una textura más terrosa. Además de ser más natural, conserva minerales y nutrientes que el azúcar refinado ha perdido. ¡Dale al play para enterarte de todo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Azúcar moreno

El fraude del azúcar moreno: aprende a distinguir si es real o refinado

Dori

Dori denuncia que no le permiten ver a su loro: "Siempre me dicen lo mismo, que está bien, pero no me lo dan"

Juntos por elección más allá de los 70

Compañeros de piso más allá de los 70 años que conviven por elección: "Así no estamos solos ni en una residencia"

Tomasa
Lo vemos

Compartir piso a los 70 años por necesidad: "Nunca pensé que me pasaría con esta edad, pero las circunstancias son así"

Padres del colegio de Sandra Peña
Última hora

Padres del colegio al que iba Sandra Peña denuncian insultos a sus hijos: "Les ven con el polo y les llaman asesinos"

Macarena
Última hora

Hablamos con la madre de una compañera de clase de Sandra Peña que también sufría bullying: "Decían que se lo inventaba"

El suicidio de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitaba la vida tras confesar que estaba siendo víctima de acoso escolar, ha desatado una oleada de testimonios similares de niños que también sufrieron bullying en el centro.

Begoña Villacís
Se pronuncia

Begoña Villacís, sobre la sanción que el Ayuntamiento de Madrid estudia contra Rosalía: "Debía haber pedido permiso"

La cantante ha revolucionado la capital citando a cientos de fans en pleno centro de la ciudad. Después del revuelo, el Ayuntamiento de Madrid estudia una posible demanda a la catalana por no pedir permiso para la concentración.

Malú, coach de La Voz

"Es tremendo lo que has hecho”: La Voz afronta sus últimas Audiciones este viernes en Antena 3

Secuestros de los Trinitarios

Los secuestros de jóvenes para vaciarles las cuentas: la banda de los Trinitarios comete delitos cada vez más graves en España

Andy y Lucas, en guerra

La guerra entre Andy y Lucas continúa tras su ruptura total: "Una posible agresión, una deuda, una posible infidelidad"

Publicidad