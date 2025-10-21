Los secuestros de jóvenes para vaciarles las cuentas: la banda de los Trinitarios comete delitos cada vez más graves en España

¡Vas a mandar 1.500 euros a este número de cuenta, y luego vas a borrar el historial! ¡Hazlo ya! Así funciona un secuestro exprés de la banda de los trinitarios. Retienen a sus víctimas y las obligan a sacar dinero de sus cuentas bancarias. Pero no son las víctimas quienes denuncian. Ellas tienen miedo. En su lugar lo hace la familia o los amigos. Así hemos descubierto esta historia.

El 091 recibe una llamada. Se trata de un hombre que alerta que su hijo podría estar secuestrado en un piso. La policía entra en él, localiza al chico y detiene a más de 10 personas. Eran miembros de los trinitarios, una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Antes se caracterizaban por cometer actos violentos y tráfico de drogas, pero sus actos están volviéndose más duros. Serafín Giraldo, inspector de policía, lo reconoce: "Está habiendo algo más organizado y sofisticado de estos grupos juveniles".

El modus operandi

Los miembros de la banda captaban a sus víctimas en parques y fiestas. Se acercaban a ellos con la promesa de que iban a ganar dinero invirtiendo en criptomonedas. Eso sí, estas víctimas solían ser jóvenes relacionados con su entorno. Además, son problemáticos y ruidosos. "He visto malos tratos hacia chicas", confiesa un vecino de uno de los pisos donde ejercían su actividad delictiva.

El propietario de uno de estos pisos ha recibido a nuestro compañero Eriz Cerezo y le ha mostrado en qué condiciones le han dejado la vivienda: "Lleno de cucarachas, suciedad y destrozos". Además, los vecinos están atemorizados ante unas pandillas que generan conflictos a la comunidad. Sin embargo, la impunidad por sus actos es absoluta. "Les detuvieron y estaban sueltos al día siguiente".

Impunidad total

Entre los detenidos por estos delitos hay dos menores de edad. Y todos están siendo investigados por pertenencia a organización criminal. En total en Madrid hay cuatro bandas de este tipo, que suman unos 600 pandilleros, explica Giraldo. ¿Hasta dónde llegará la oleada de violencia de estos grupos? ¿Cuál será su siguiente movimiento?

