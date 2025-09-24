La brecha entre Andy y Lucas se ahonda tras la demanda por deudas, según el entorno de Lucas: "Andy se siente engañado"

En el episodio del martes Lucas negaba a las puertas de su casa que tuviera ningún tipo de deuda porque es "millonario" y por eso no debe dinero a nadie. Además se refería como "sinvergüenza" a la persona que afirma ser promotor y reclama al grupo musical 'Andy y Lucas' más de 350.000 euros.

Lucas hizo visible su enfado pocas horas después de hacerse públicas esas informaciones y anunciaba una contrademanda de 1.500.000 euros contra esa persona, con la que ha negado haber tenido ningún tipo de vínculo profesional.

"Andy se siente engañado"

Mientras Lucas hace menos de 24 horas que garantizaba que entre él y Andy existe una buena relación y hablaba de él como un hermano, según las informaciones con las que cuenta Espejo Público sería completamente lo contrario.

"Hay temas económicos en los que no se ponen de acuerdo"

La periodista Lorena Vázquez aportaba más información y afirmaba que existe documentación que contradiría las alegaciones de Lucas. Además daba la amistad entre ambos artistas como extinguida y mantendría silencio condicionado por su situación laboral y la inminente gira de 'Andy y Lucas', entre ambos exclusivamente hay una relación correcta, decía: "Andy es un trabajador de Lucas. Lucas es el empresario y el que toma todas las decisiones".

Hoy la periodista Gema López aseguraba que el entorno de Andy ha compartido el sentir de la mitad del grupo: "Andy se siente engañado (…) El otro componente del grupo se siente engañado por él (Lucas)".

"Hay movidas, líos legales"

De hecho Espejo Público ha hablado con una persona del entorno de Lucas y confirma que la relación entre Andy y Lucas se ha enfriado hasta tal punto de querer pasar página: "Andy ya se ha cansado porque ve que Lucas está siendo demasiado polémico, no solo es por la música".

Las declaraciones de esta fuente anónima a Espejo Público incluyen la que sería la voluntad actual de Andy: "Quiere salir de ahí y desvincularse por completo".

