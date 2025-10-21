Después de 9 años, Stranger Things resolverá el mayor misterio de la serie en su temporada final

Corría el año 2016 cuando los hermanos Duffer cambiaron por completo la historia de Netflix. Stranger Things aterrizó en el streaming y el mundo se volvió loco, devorando la serie hasta convertirla en una de las más vistas de la plataforma.

Por aquel entonces, el elenco estaba compuesto por niños. Sin embargo, los años pasaron y la espera entre temporadas era cada vez mayor. Tanto es así que poco quedaba de aquellos adorables protagonistas que empezaron la serie cuando llegó la cuarta entrega: ya eran adolescentes en camino a la edad adulta.

Ahora, casi nueve años después de su estreno, Stranger Things está a punto de estrenar su quinta y última parte. Un final que, según sus guionistas, promete ser "un espectáculo enorme".

Gaten Matarazzo y Joe Keery en Stranger Things 5 | Netflix

La expectación no es poca. A fin de cuentas, llevamos más de tres años aguardando para saber cómo termina la pelea entre Once y Uno. Una batalla que promete ser apoteósica y que los hermanos Duffer han creado aprendiendo de los errores de aquellas series que fallaron en su final.

Así, Matt Duffer ha querido confesar que durante el transcurso de la ficción han tenido completa libertad para crear un universo completo a su antojo: "Hacemos todo lo que queríamos hacer con los Demogorgones, el Azotamentes, Vecna, el Upside Down, Hawkins y sus personajes", antes de dejar claro que "la historia está completa y terminada".

De hecho, es precisamente uno de estos elementos sobre los que su hermano Ross ha querido despejar todo tipo de dudas: "¿Qué es el Upside Down?". Una pregunta que no es nueva, ya que tal y como revela "en cada temporada nos preguntábamos si debíamos hablar de ello, pero nos decíamos que no, que mejor esperar". Una espera que ha llegado a su fin: "Bueno, ahora tenemos que hacerlo".

Así pues, la pareja detrás de la serie no va a permitir que queden cabos sin atar como bien sucedió en otras producciones con millones de fans como lo fue Perdidos.

Millie Bobby Brown como Eleven en la temporada 5 y final de Stranger Things | Netflix

Lo que sí es seguro es que la serie tendrá un clímax por todo lo alto. Aunque Kate Trefry, guionista de la serie, también ha participado en este reportaje de Variety para explicar que, a pesar del espectáculo que está por venir, han trabajado para que "no se convirtiera en una farsa de gráficos generados por ordenador, donde realmente no importa quién hace qué ni por qué".

Todavía queda un mes para recorrer las calles de Hawkins por última vez. Los primeros cuatro episodios se estrenarán el 26 de noviembre en Netflix, los siguientes dos el 25 de diciembre y el 31, con las campanadas, llegará su final definitivo; momento en el que todos los misterios estarán resueltos.