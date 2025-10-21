Juan Carlos Unzué celebra la financiación a los enfermos de ELA: "Ahora necesitamos que se acelere el proceso, queda lo importante"

El exfutbolista Juan Carlos Unzué vive contando los días que le quedan desde que hace seis años un diagnóstico le cambió la vida: tenía ELA. Desde entonces, ha luchado por unas ayudas económicas que parecía que no llegarían nunca.

Tras años reclamando una ley que apoye económicamente a los enfermos, hoy se aprueba una partida de 500 millones de euros para personas dependientes, un año después de la aprobación de la ley. "Esto es el resultado del trabajo de muchísima gente desde hace muchos años", señala.

Pese a que Unzué celebra el paso hacia delante que suponen los 500 millones, asegura que queda por dar el más importante. "Ahora necesitamos que se acelere el proceso de financiación de las autonomías", reclama, "estamos hablando de vidas".

Hoy, Unzué sonríe más que de costumbre, viendo años de reivindicaciones por fin recompensados, pero no baja la guardia: "Queda lo más importante". ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!