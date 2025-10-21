Antena 3 LogoAntena3
Begoña Villacís, sobre la sanción que el Ayuntamiento de Madrid estudia contra Rosalía: "Debía haber pedido permiso"

La cantante ha revolucionado la capital citando a cientos de fans en pleno centro de la ciudad. Después del revuelo, el Ayuntamiento de Madrid estudia una posible demanda a la catalana por no pedir permiso para la concentración.

Rosalía hacía historia de nuevo ayer en Madrid, sin embargo, esta vez puede que le salga cara. La catalana citó a través de un directo en redes sociales a sus fans en la plaza de Callao para presentar su nuevo disco, Lux. Un llamamiento que no tardó en atraer a cientos de personas, obligando a cerrar la estación de metro momentáneamente y a paralizar el tráfico.

Ahora, el Ayuntamiento de Madrid estudia si abrir un expediente a la artista, ya que parece que no hubo una solicitud formal por su parte. Esta habría convocado una concentración espontánea que podría llegar a costarle una demanda.

Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid, conoce bien la burocracia del Ayuntamiento de Madrid y asegura que la catalana debería haber pedido permiso. "La Gran Vía no es una calle cualquiera", advierte, "podría haber pasado cualquier cosa por la falta de planificación".

Pese a que nuestra colaboradora confiesa que le da mucha pena, sostiene que la sanción podría seguir adelante. "Nadie quiere sancionar a Rosalía, pero necesitas mucha policía para gestionar el evento, posibles evacuaciones...", señala Villacís.

La presentación de Rosalía podría terminar en una demanda. ¿Terminará el evento de la catalana con un sabor agridulce?

