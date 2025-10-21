Nos lo cuentan
Compañeros de piso más allá de los 70 años que conviven por elección: "Así no estamos solos ni en una residencia"
Cuando Derino se negó a ir a una residencia, sus amigos lo vieron claro: la mejor opción era irse a vivir juntos. Así, han conseguido un hogar donde viven acompañados y cuidados.
Tres compañeros muy especiales han decidido demostrar que la edad no es un obstáculo para disfrutar de la vida en buena compañía. Viviano, Demetrio y Derino, de 71, 79 y 84 años, comparten piso desde hace años y aseguran que no cambiarían su convivencia por nada del mundo.
Todo comenzó en 2015, cuando Derino decidió no ingresar en una residencia tras la enfermedad de su esposa: "Las residencias no se pueden pagar". Desde entonces, la casa se ha convertido en un pequeño refugio donde la amistad y el apoyo mutuo son el pan de cada día.
Aunque cuentan con ayuda externa para la limpieza y las comidas, su hogar rebosa autonomía y buen ambiente. Sus familias están encantadas, porque saben que sus mayores están acompañados, cuidados y, sobre todo, felices. ¡Dale al play para escucharles!
