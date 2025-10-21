Compañeros de piso más allá de los 70 años que conviven por elección: "Así no estamos solos ni en una residencia"

Tres compañeros muy especiales han decidido demostrar que la edad no es un obstáculo para disfrutar de la vida en buena compañía. Viviano, Demetrio y Derino, de 71, 79 y 84 años, comparten piso desde hace años y aseguran que no cambiarían su convivencia por nada del mundo.

Todo comenzó en 2015, cuando Derino decidió no ingresar en una residencia tras la enfermedad de su esposa: "Las residencias no se pueden pagar". Desde entonces, la casa se ha convertido en un pequeño refugio donde la amistad y el apoyo mutuo son el pan de cada día.

Aunque cuentan con ayuda externa para la limpieza y las comidas, su hogar rebosa autonomía y buen ambiente. Sus familias están encantadas, porque saben que sus mayores están acompañados, cuidados y, sobre todo, felices. ¡Dale al play para escucharles!