Los detalles del último concierto de Andy y Lucas que evidencian su ruptura total

El Palacio de Vistalegre de Madrid fue testigo del último concierto del icónico dúo español 'Andy y Lucas'. Este último acaparó todo el protagonismo en el escenario dejando a su pareja en segundo plano. Mientras que se deba un baño de masas, incluso tirándose de rodillas cual estrella de rock, Andy permanecía alejando de él.

No pilló de sorpresa a nadie, ya que Lucas lleva varios eventos robando el protagonismo, y en el final de su carrera juntos, a pesar de haberse anunciado más tarde, no iba a ser menos. Los gaditanos se separan después de más de dos décadas llenando los escenarios del país con temas como 'Tanto la Quería' o 'Son de Amores'.

"Gracias por cada canción, por cada risa, por cada ruptura, también por cada momento difícil que hemos tenido", expresaba Lucas durante el concierto. "Agradecer a la familia de Lucas que también es mía", además de "lo vivido en un año y medio no tiene palabras", añadía Andy.

Sin embargo, lo ocurrido sobre el escenario no reflejaba los mismo. Durante las dos horas de concierto, Andy estuvo en segundo plano. En uno de los momentos, Lucas subió a una fan y comenzó a cantar y bailar junto a ella, mientras que su compañero, alejado, contemplaba la escena en solitario.

Dos realidades

Lo mismo sucedió cuando subieron más de una decena de fans, donde Lucas en primera línea disfrutaba del show, Andy se camuflaba entre la multitud de personas sobre el escenario. También tuvo su protagonismo en el photocall previo al concierto, donde Andy no abrió la boca, pero se mordía la lengua. Sin embargo su compañero fue tajante al decir que no iba a hacer declaraciones.

Durante el concierto hay varias veces que surgen abrazos, pero es Lucas quien los inicia, nunca Andy, quien en un momento se queda sobre el escenario cuando Lucas bajó para darse un baño de masas. El final del concierto dejó atónitos a todos. Con fuegos artificiales daban por finalizado el cierre, que Lucas de rodillas en la pasarela parecía que cerraba su show en solitario. Pero la realidad es que varios metros atrás, y casi sin apreciarse, permanecía Andy.

El final sorprende cuando Lucas sale a hombros, como los toreros en las plaza de toros, entre los fans y Andy lo hace varios pasos por detrás de él y bastante emocionado.

La despedida

Una vez finalizó el concierto, Andy lanzó un comunicado en sus redes sociales anunciando la ruptura del grupo. "El silencio cumplió su tiempo, libertad, paz y salud", escribía en el post, que anunciaba "que arranca su carrera en solitario" y que antes de Navidad se estrenaría su primer single.

Sin embargo, tras este anuncio, Lucas atacó con una frase: "La lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita".

