Las explicaciones de Sánchez evaluadas por Soraya Rodríguez, Cándido Méndez y Juan Lobato: "La gente está hasta las narices"

El presidente del gobierno compareció ayer ante el Congreso para dar explicaciones por todas las investigaciones judiciales que rodean el partido. Pedro Sánchez demostró de nuevo que no tiene intención de tirar la toalla en una sesión que fue muy dura con cruces de acusaciones que escalaron hasta lo personal. Alberto Núñez Feijóo criticó que no asumiera responsabilidades políticas y sugirió que terminará siendo imputado.

"Quedó evidente que este gobierno no tiene mayoría parlamentaria para gobernar"

Hoy en Espejo Público hemos hablado con algunos socialistas para saber si les convencieron las explicaciones del presidente. “Ayer quedó evidente que este gobierno no tiene mayoría parlamentaria para gobernar. Yo creo que el gobierno y el Partido Socialista es consciente de que hay una pérdida de confianza y de credibilidad de una parte de la ciudadanía por los casos de corrupción en los que está envuelto el gobierno y por el propio partido. Se ha demostrado a través de las últimas elecciones autonómicas, donde el apoyo electoral ha sido cada vez menor”, ha comenzado diciendo Soraya Rodríguez,, exdiputada y exportavoz del PSOE en el Congreso.

“Hay una pérdida de apoyo parlamentario y, viendo el debate de ayer, también hay una pérdida de respeto de sus propios socios. Fue más importante desde mi punto de vista escuchar las intervenciones de sus socios, que las de la oposición”, explica la exportavoz del PSOE, que lanza una alerta: “Solo le queda Bildu”.

"A la corrupción hay que reaccionar con humildad y nunca utilizando la corrupción del rival para defenderte de la tuya"

Para Juan Lobato, senador y exlíder de los socialistas madrileños, existen grandes diferencias entre la sesión de este año y la de hace un año. “Queda menos de un año para las elecciones municipales y locales y cada partido está ya en su gestión de expectativas y de resultados electorales. En el último año cada uno marca mucho más las diferencias para tratar de conseguir más apoyo electoral”.

Además, el senador socialista pone el foco en el tono de las respuestas de los miembros del gobierno: “Yo creo que a la corrupción hay que reaccionar con humildad, asumiendo una situación grave y nunca, nunca, nunca utilizando la corrupción del rival para defenderte de la tuya. La gente está harta, hasta las narices, de escuchar cómo se echa de unos a otros la corrupción”.

"Hay que convocar elecciones cuanto antes"

Por su parte, Cándido Méndez, antiguo secretario general de UGT, explica que una de las cosas que más le llamó la atención de la intervención del presidente del Gobierno fue que “habló en tercera persona de la sentencia de Ábalos. Es decir, se despega de una condena que sale por unanimidad y en relación con la cual tiene una responsabilidad política evidente, en tanto en cuanto era una persona que él designó”.

“Luego habla en primera persona tanto de su familia como de la situación de Zapatero porque yo creo que él sabe que la parte más comprensiva para el electorado es la que afecta a su familia y, particularmente, a Begoña, por los errores y desproporciones del juez que instruye el proceso”, explica Cándido Méndez.

El antiguo secretario general de UGT también ha lanzado una llamada a la acción: “Hay que convocar elecciones cuanto antes, en beneficio del propio Partido Socialista y en beneficio de España, porque esta crisis política ya está enmarcada en una sentencia que puede afectar a la economía de nuestro país”.

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