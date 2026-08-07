“No es especialmente letal”: un epidemiólogo tranquiliza ante el brote de ciclosporiasis que deja dos muertos en EE.UU.

Ya hay dos fallecidos confirmados por el brote de ciclosporiasis transmitido a través de lechugas contaminadas con este parásito. Así lo han comunicado las autoridades de Michigan, estado donde más ha afectado este brote.

Ambos fallecidos compartían un síntoma fundamental: la diarrea explosiva. Esto les causó una fuerte deshidratación y debilidad muscular, según los informes médicos.

"No es especialmente letal"

Salvador Peiró, epidemiólogo ha conectado esta mañana con Espejo Público para resolver algunas dudas sobre este brote. La pregunta fundamental es si deberíamos estar preocupados en Europa. "En Europa son raros estos brotes grandes", tranquiliza.

Según cuenta el experto, "parece que en Estados Unidos ha habido un problema de contaminación en origen en las plantaciones de México. Tiene una distribución masiva por todo Estados Unidos, sobre todo en el estado de Michigan", de ahí que los dos fallecidos resulten de este estado. Tal y como cuenta, se trata de una empresa muy grande a nivel internacional en cuanto a exportaciones de lechuga.

De todos los casos que ha habido, se han registrado dos muertes. Por esto, el experto asegura que no se trata de una enfermedad excesivamente mortal. "No es especialmente letal, lo que pasa es que produce una gran deshidratación. Estamos hablando de 6.000 casos confirmados y 12.000 sospechosos en estudio y solo dos fallecidos; son cifras muy bajas", explica.

La diarrea explosiva como consecuencia principal

El epidemiólogo y experto en medicina preventiva ha explicado que "la consecuencia fundamental es una diarrea importante, luego todos los síntomas que pueden acompañar a una diarrea", entre estos los vómitos continuados.

Ante todo, Peiró tranquiliza asegurando que es muy raro que pueda llegar el brote hasta aquí y añadiendo que en caso de contraerlo, la muerte sería un caso remoto contando con otras complicaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.