¿Cuáles son los síntomas del brotes de ciclosporiasis que provoca "diarrea explosiva" y por la que han muerto dos personas?

Un brote de ciclosporiasis se ha extendido por varias zonas de Estados Unidos. Se trata de una infección intestinal causada por un parásito llamado ‘Cyclospora’. Este parásito provoca distintos síntomas; el más común es el conocido como “diarrea explosiva”, caracterizado por evacuaciones acuosas y muy repentinas. También pueden parecerse otros como el dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, fatiga, hinchazón o pérdida de apetito. Según los expertos en seguridad alimentaria, no se trata de una gripe o un virus estomacal común, sino que es más agresivo y puede afectar a cada persona de forma distinta, con mayor o menor intensidad. Con tratamiento antibiótico, la recuperación puede prolongarse durante varias semanas o incluso meses.

Pese a que no es una infección generalmente letal, dos personas han perdido la vida. La causa principal de estas muertes no ha sido directamente esta infección, porque ambos pacientes padecían enfermedades previas, sino que el contagio ha agravado los síntomas que ya presentaban antes. Por eso, expertos aseguran que no hay riesgo letal simplemente por el contagio.

Este parásito ha obligado a la hospitalización de unas 300 personas. Además, hay más de 22.000 contagiados, una cifra que convierte este brote en el mayor de la historia del país. Eso sí, la gran mayoría de los contagios se han producido en el estado de Michigan, aunque hay hasta unos 30 estados afectados.

El origen estaría en una conocida cadena de restaurantes de comida rápida, más concretamente en una lechuga iceberg contaminada que la cadena distribuyó, procedente de México. Ya han reiterado el producto del restaurante y estudian si alguno más podría estar contaminado también. Por ello, las autoridades insisten en las precauciones a la hora de consumir o adquirir productos agrícolas y recuerdan la importancia de lavarlos bien.

Este caso resulta similar a otro que afrontó el país en 2018, en el que un brote relacionado con ensaladas contaminadas afectó a un total de 400 personas. Y ahora, nuevamente, la seguridad alimentaria vuelve a estar en el punto de mira.

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