Taleb Alisalem denuncia que la fórmula de Pedro Sánchez "es completamente fallida": "Con Marruecos hay que ser contundente y dejar ese buenismo"

El analista político y activista saharaui Taleb Alisalem ha cuestionado la gestión del Gobierno español ante la llegada de menores marroquíes a Ceuta y ha criticado la política de cooperación con Marruecos, al considerar que las medidas adoptadas pueden incentivar nuevas crisis migratorias.

Alisalem ha rechazado el argumento de que la situación económica de Marruecos explique por sí sola la ausencia de motivos para emigrar. "La economía de Marruecos va bien para una élite muy pequeña", ha señalado. En este sentido, ha invitado a quienes sostienen una visión positiva de la situación económica del país a acercarse a Ceuta y conocer la realidad de los migrantes, así como la de algunas zonas del territorio marroquí.

"Les aconsejo que se acerquen a Ceuta a preguntar a los inmigrantes que han llegado y a los pueblos en Marruecos que todavía no tienen ni electricidad, ni hospitales ni educación", ha afirmado. Para el activista, la cuestión fundamental es determinar qué circunstancias llevan a estos menores y jóvenes a abandonar su país: "Mi pregunta es por qué han tenido que salir, ¿qué les ha empujado a ir?".

Marruecos fue condenado por la UE por usar migrantes como arma política

El analista también ha vinculado la actual situación con la crisis migratoria de 2021 y con la resolución aprobada entonces por el Parlamento Europeo sobre Marruecos. "En 2021, el Parlamento de la Unión Europea, la institución más importante, condenó a Marruecos por primera vez en la historia por instrumentalizar a las personas migrantes y usarlas como arma política, y es lo que estamos viendo ahora mismo", ha sostenido.

Alisalem ha sido especialmente crítico con la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia Rabat. A su juicio, "la fórmula que está empleando Sánchez desde que llegó al Gobierno es completamente fallida", porque considera que responder con recursos económicos a las crisis migratorias puede generar un incentivo para que estas se repitan.

"Cuando premias el chantaje... estamos viendo menores", ha afirmado. En referencia a los fondos destinados a la acogida de estos menores, ha advertido de que Marruecos podría interpretar que este mecanismo resulta efectivo y aumentar la presión migratoria en futuras crisis. “Ahora se han mandado 25 millones para acoger a estos menores y va a entender que en la próxima crisis: ‘ah, ahora voy a mandar 60.000, pero van a ser todos menores’, para generar una crisis real. Entonces, estás valorando ese chantaje”, ha señalado.

"Hay que sancionarle si no respeta los derechos del menor"

Frente a esta estrategia, Alisalem ha reclamado una política más firme por parte de España y de la Unión Europea. "Con Marruecos hay que ser contundente y dejar ese buenismo del que parte el Gobierno, que ha demostrado una y otra vez que es una fórmula completamente fallida", ha defendido.

Como alternativa, el activista ha planteado que la Unión Europea condicione su relación con Marruecos al respeto de los derechos de los menores. "Lo que hay que hacer desde la Unión Europea es pedirle a Marruecos que respete los derechos del menor y sancionarle si no lo hace", ha concluido.

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