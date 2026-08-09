El inesperado guiño a Frozen en Pasapalabra… ¡gracias a Elsa y Ana!

A veces, las coincidencias más inesperadas acaban regalando algunos de los momentos más divertidos de Pasapalabra. Eso fue exactamente lo que pasó cuando Roberto Leal se dio cuenta de un curioso detalle entre las invitadas y una de las películas más populares de Disney.

Ocurrió cuando el presentador iba a dar paso al duelo en La Pista entre Ana García Lozano y Elsa Anka. Por un despiste, el cara a cara que presentó fue entre “Elsa y Anka”. Al darse cuenta, él mismo hizo la broma de haber hecho un “Ortega y Gasset”.

Al corregirse, Roberto ya lo dijo bien: “Ana y Elsa”. Fue entonces cuando se dio cuenta: “¡Mira, como en Frozen!”. Hasta ese momento, ni las propias invitadas se habían dado cuenta de la coincidencia con las protagonistas de la película. Para rematar, el presentador ha afirmado: “Yo me pido a Olaf”. ¡Si hasta Ana ha entonado el famoso ‘Let it go’! ¡Dale al play!

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