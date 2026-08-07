Cristóbal Soria, sobre la posibilidad de que la final del Mundial 2030 se juegue en Marruecos: "Madrid es absolutamente superior a Casablanca"

Disfrutando todavía del saber de la victoria después de que España se proclamara campeona del Mundial de Fútbol 2026 ya estamos inmersos en una nueva polémica por el que será el próximo mundial. España será país anfitrión del Mundial de 2030 y, en plena crisis migratoria con Marruecos tras los sucesos de Ceuta, el país árabe reclama acoger la final de ese Mundial.

La gran pregunta ahora es dónde se celebrará la final ¿Marruecos o España? La duda es si el presidente de la FIFA Gianni Infantino le ha prometido al rey de Marruecos la final más allá de sus fronteras. La posibilidad de que se celebre en el país árabe ya ha disparado las críticas políticas. Hay quienes instan a España a dejar de ser país anfitrión si finalmente Marruecos acoge la final.

"Con esto se ve una pérdida de músculo de la 'marca España' en el panorama internacional"

Cristóbal Soria, colaborador habitual de 'Espejo Público' ve una pérdida de músculo en la marca España en el panorama internacional. "Que Marruecos esté compitiendo contra España a nivel de infraestructuras me parece demencial, estamos perdiendo un poco el norte", sostiene. Cree que terminará "imperando la lógica en una finalísima de una copa del mundo a nivel mundial".

"Entiendo que Madrid y el Santiago Bernabéu son absolutamente superiores a la ciudad de Casablanca y al nuevo estadio que vayan a construir".

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