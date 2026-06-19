Cándido Méndez, sobre la 'llamada de auxilio' que le hizo Zapatero por Pedro Sánchez: "Me dice: 'Estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo'

Cándido Méndez da por finiquitada esa figura de referencia moral que representaba José Luis Rodríguez Zapatero para buena parte del socialismo en España, sino a todo: "Ha desaparecido totalmente".

Aún así el exlíder sindical plantea serias dudas sobre el presunto delito de tráfico de influencias que se imputa a Zapatero en el caso 'Plus Ultra'. Cándido cuenta un importante momento que vivió en primera persona. Zapatero le pidió que mediara entre él y Pedro Sánchez después de que sus discrepancias distanciaran al presidente y expresidente. Las fechas en las que esa relación fue fría como el hielo es de especial relevancia para los argumentos del también militante socialista.

"Entonces yo envié un WhatsApp"

El que fuera secretario general de la UGT, que se mostraba muy afectado en sus últimas apariciones, ubica esa presunta injerencia de ZP en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra en 2021, y en ese tiempo Sánchez y Zapatero poco menos que no se dirigían la palabra.

Fue un año después, ya en 2022, durante la celebración de un acto público, cuando el expresidente se acercó a Cándido para transmitirle su inquietud: "Se me acerca y me dice: 'Cándido, estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo... Me gustaría que le enviaras un mensaje al presidente para que nos viéramos los tres'. Y yo le digo: 'Pero tú tendrás el teléfono del presidente'. ¿Yo qué punto en una reunión entre un expresidente y un presidente? Supongo que deben tener cauces adecuados". Habría insistido Zapatero en esa intervención de Méndez hasta que le convenció.

Cándido Méndez reconoce que mandó un mensaje a Pedro Sánchez por ese motivo, al que el presidente aceptó recibir la llamada del ahora investigado expresidente.

Es por esa inexistente relación entre ambos por lo que Cándido Méndez considera altamente improbable que Zapatero tuviera la capacidad de influir en la decisión del Consejo de Ministros que decidió el rescate de 'Plus Ultra': "Tengo una duda muy intensa, más bien tengo la convicción de que eso no era así".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.