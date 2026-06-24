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Rufián desafía a Pedro Sánchez en el Congreso: "Míreme a los ojos, ¿han robado?"

Los socios del Gobierno elevan la presión sobre el presidente, pero descartan impulsar un adelanto electoral por el riesgo de abrir la puerta a una mayoría de derechas.

Gabriel Rufián en el Congreso

Rufián desafía a Pedro Sánchez en el Congreso | Europa Press

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Pedro Sánchez compareció en el Congreso bajo la mirada crítica de sus socios parlamentarios. Aunque ninguno de ellos planteó romper de forma inmediata el apoyo al Ejecutivo ni forzar unas elecciones anticipadas, varios grupos aprovecharon la sesión para exigir explicaciones y reclamar cambios ante la crisis política que atraviesa el Gobierno.

Uno de los momentos más tensos de la jornada lo protagonizó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que interpeló directamente al presidente desde la tribuna.

"Le pido que me mire a los ojos", le dijo antes de formular una pregunta que centró buena parte del debate político posterior: "¿han robado?".

Junts pide un relevo sin elecciones

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, también trasladó sus exigencias a Sánchez. Durante su intervención defendió que existe una mayoría parlamentaria que no quiere que la derecha y la extrema derecha lleguen al poder, pero reclamó una solución distinta a la continuidad del actual presidente.

"Señor Sánchez, apártese y deje que este parlamento elija alguien que se tenga la capacidad de cumplir", afirmó. La posición expresada por Junts se acerca a la posibilidad de un relevo dentro del propio PSOE que permita mantener la legislatura sin necesidad de convocar elecciones generales.

Presión creciente, pero sin ruptura

Pese al tono empleado por algunos de los grupos que apoyaron la investidura, ninguno de ellos parece dispuesto a asumir el coste político de precipitar el final de la legislatura.

El temor a que una eventual caída del Gobierno facilite la llegada de una mayoría encabezada por la derecha sigue condicionando los movimientos de los socios parlamentarios. Esa circunstancia explica que, aunque las críticas se hayan intensificado en los últimos días, no exista por ahora una estrategia común para retirar el respaldo al Ejecutivo.

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