Juan Macías, heredero del Bombo: "Tengo la confianza absoluta de que la final se va a hacer en España en el 2030"

Juan Macías es uno de los aficionados que ha recogido el testigo de 'Manolo el del Bombo'. Él lo tiene claro: apuesta por España y, a ser posible, por Madrid. Ha vivido en primera persona este Mundial. Ha acompañado a la selección durante todo el campeonato y ha celebrado en Nueva York la segunda estrella de España, pero mientras todavía saborea el triunfo, ya mira al próximo gran reto: el Mundial 2030.

Y ahí no tiene dudas. Frente a la posibilidad de que Marruecos pueda ganar peso en la organización y hacerse con la final, apuesta por España: “Yo tengo la confianza absoluta de que la final se va a hacer en España en 2030”, asegura. Para Macías, la clave está también en la infraestructura de nuestro país. Y apunta al factor económico como uno de los elementos que pueden terminar inclinando la balanza. Una posición que comparte con las críticas de Luis Figo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Macías considera que Infantino puede intentar asegurarse apoyos de distintas confederaciones de cara a las elecciones de la FIFA del próximo mes de marzo.

¿España o Marruecos?

La gran incógnita sigue abierta. Marruecos quiere que la final se dispute en su territorio y prepara un estadio que aspira a convertirse en uno de los grandes símbolos del Mundial: el futuro Hassan II de Casablanca. España, por su parte, tiene dos grandes candidatos: el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. Y Juan Macías lo tiene claro cuando llega el momento de elegir: el Bernabéu

Una elección que podría parecer madridista, pero él mismo se encarga de aclararlo: no es del Real Madrid ni del Barcelona. De hecho, asegura que actualmente es del Elche y, sobre todo, de la selección española. Su deseo, en cualquier caso, es que la gran final se quede en España.

El legado de 'Manolo el del Bombo'

Juan Macías ha estado presente en seis Mundiales y durante 25 años fue amigo de Manolo el del Bombo. Por eso rechaza que le llamen simplemente “el sucesor de Manolo”. Él prefiere hablar de legado y de homenaje a quien fue uno de los grandes símbolos de la afición española. Y ese legado, asegura, no lo mantiene él solo. Son tres las personas que han seguido tocando el bombo durante este Mundial para mantener viva esa tradición.

Porque si algo no cambia con las estrellas, los Mundiales o las nuevas generaciones, es el sonido del bombo acompañando a la selección española.

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