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Un pequeño incidente con el dinero de Bea y Kiko en el último segundo obliga a Manel Fuentes a intervenir

Bea y Kiko han puesto buena parte de su millón de euros en una misma trampilla y, justo cuando el tiempo ha llegado a su fin, han estado a punto de perderlo por un simple incidente.

“Esta os la dejo pasar”: la situación inédita de Bea y Kiko en Atrapa un millón que hace actuar a Manel Fuentes

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Borja Tamayo
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El arranque de Bea y Kiko en Atrapa un millón ha puesto en peligro el dinero de los concursantes sin tener nada que ver con el desconocimiento de la pregunta en cuestión. Y es que, conscientes de que las mujeres embarazadas tienden a sufrir calambres en las piernas, han puesto prácticamente la totalidad del premio sobre una misma trampilla.

Justo en el momento en el que Manel Fuentes ha gritado aquello de "tiempo", tres de los fajos se han derrumbado para quedarse fuera de la casilla. Una situación inédita que ha obligado al presentador a recordar las normas.

"Cuando hemos dicho "tiempo", los fajos estaban colocados en la trampilla", ha explicado: "Siendo la primera vez y si hubiera foto finish se vería en el VAR que estaban aquí, esta os la dejo pasar". Sin embargo, les ha recordado la importancia de hacer un trabajo de equilibrio con todos los billetes para evitar sustos: "Colocadlos bien".

Así, Bea y Kiko han podido continuar en el programa con el millón prácticamente intacto; superando esta accidentada primera ronda satisfactoriamente.

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