La ceutí indignada a la que Toni Bolaño llamó "garrula": "Que venga a Ceuta, que la garrula le va a poner los puntos sobre las íes"

El pasado miércoles, una vecina de Ceuta preocupada por la situación que se vive sobre el terreno desde hace días contaba su realidad en Espejo Público: "Los vecinos de Ceuta no estamos tranquilos por las calles", un testimonio que desató las críticas del tertuliano Toni Bolaño: "Dar voz al garrulismo no me parece correcto". Hoy, esta ceutí tuvo derecho a réplica.

La situación en Ceuta sigue siendo preocupante, sobre todo, para sus habitantes, que no se conforman con esa "nueva normalidad" que desde hace ya una semana se les ha impuesto. El descontento de la ciudadanía es palpable en cada testimonio; las calles están repletas de vecinos preocupados, muchos se muestran, en palabras textuales, "asustados" o "desesperados" y son ellos mismos los que paran a los reporteros para poder hablar en directo y expresar la frustración y el descontento con la situación que atraviesan.

Este fue el caso, el pasado miércoles, de Vima. Esta vecina de Ceuta contaba en el programa que aún vivían una situación crítica: "Aquí no se ha resuelto nada", y no titubeaba a la hora de señalar a los que consideraba responsables: "Le echo la culpa a los que han entrado y le echo la culpa al Gobierno". Asegura que las medidas del Gobierno son ineficientes, refiriéndose a las boyas que han puesto en la costa como "un cachondeo".

"Los vecinos no estamos tranquilos. Y el Gobierno de vacaciones.. el presidente es un sinvergüenza"

Las declaraciones de Vima no han dejado indiferente al tertuliano Toni Bolaño, que se quejaba de que le hubieran dado voz y la calificó como "garrula". Una réplica que rápidamente sentenciaba la presentadora, Lorena García, alegando: "Es una vecina y tiene todo el derecho del mundo a dar su opinión"

Ante este revuelo creado en plató, Vima hoy ha tenido la oportunidad de replicarle a Bolaños sus palabras.

"No puede opinar si no está viviendo lo que sufrimos aquí"

Esta ceutí asegura que es muy fácil opinar desde el sofá de su casa sin estar viviendo la situación de cerca. "Si no le gusta lo que he dicho al señor Bolaño que se aguante" "Si quiere opinar que venga, que se vaya a los barrios donde se defiende la gente por si misma porque han atado de manos a la policía y a la Guardia Civil". Poco a poco iba aumentando su crispación hasta que ella misma ha tenido que contenerse para no decir ninguna palabra hiriente contra el colaborador: "No quiero decir ninguna palabrota porque me desato"

"Que venga a Ceuta y que hable con la garrula, que le va a poner los puntos sobre las íes"

Vima invita a Bolaño a que se persona en Ceuta y viva de primera mano aquello que pretende blanquear: "Se está muy bien desde un plató de televisión opinando de lo que no ve.

El enfado de esta vecina, además, no ha mejorado con los días, y ella describe la situación que están viviendo ejemplificándola con las fases de un duelo: "Hemos estado en el miedo, hemos estado en la impotencia y ahora estamos en la fase de "a ver qué pasa", porque como nos han abandonado y nos han dejado solos..."

Vima es solo un altavoz que narra lo que sufren muchos de los ceutíes, y que se haya menospreciado su opinión catalogándola como un testigo de escaso valor intelectual no ha sido de su agrado, por ello termina su intervención con un mensaje muy claro para el tertuliano: "Tengo un cerebro que funciona perfectamente y cuando quiera se lo demuestro".

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