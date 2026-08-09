El cariñoso gesto de Leonor con la reina Sofía al salir de cenar en Palma con el que reflejan su complicidad

La estancia de la Familia Real en Mallorca está llegando a su fin y, antes de poner rumbo a Madrid, los Reyes han querido disfrutar de una última cena en familia.

El restaurante Mía, en el barrio de Portixol, ha sido el lugar escogido por Felipe VI y doña Letizia para cenar junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la reina Sofía y Jean Henri Fruchaud, viudo de Tatiana Radziwill, confidente de doña Sofía que falleció el pasado diciembre.

La Familia Real saliendo de cenar en Palma | Gtres

Una velada privada que terminó dejando algunas imágenes especialmente familiares. Más allá de la cena y de los looks escogidos, hubo un momento que rápidamente acaparó todas las miradas. Y es que, cuando parecía que las cámaras no miraban, la princesa de Asturias rodeó con sus brazos a la reina Sofía tras un ligero traspiés y caminaron juntas durante varios metros hasta llegar a los vehículos.

Un abrazo espontáneo, alejado del protocolo que refleja la estrecha relación y cercanía que mantienen.

La princesa Leonor, la reina Sofía y el rey Felipe saliendo de cenar en Palma | Gtres

La cita tiene además un significado especial para la reina emérita. Este es el primer verano que pasa en Mallorca sin Tatiana Radziwill y sin Irene de Grecia, dos de las personas que durante décadas formaron parte de su círculo más cercano.

Por su parte, Felipe VI fue el último en llegar al restaurante, ya que tenía un compromiso previo relacionado con la Copa del Rey Mapfre de Vela.

El monarca acudió a la entrega de trofeos celebrada en el Palacio de la Almudaina y, una vez finalizado el acto, se desplazó hasta Portixol para reunirse con el resto de su familia.