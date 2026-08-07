Mohammed pide que España devuelva los niños migrantes a Marruecos: "Muchos padres les están esperando"

'Mohammedyppunto' es un activista e 'influencer' que ha pedido en uno de sus vídeos que el Gobierno español devuelva a Marruecos a los niños en lugar de darles asilo. Asegura que muchos padres están esperando poder volver a reunirse con sus hijos y solicita a la administración de Pedro Sánchez que les envíen junto a sus familias.

Mantiene que aunque Marruecos no tiene el poder económico que tiene Europa, ni los lujos que tiene España "de ahí a decir que no se respetan los derechos humanos y no se cuida a los niños le parece una barbaridad".

Asegura que los miles de marroquíes que llegaron a Ceuta lo hicieron engañados por la situación económica. "¿Los españoles que están fuera de España no están pasando hambre?", se pregunta. Cree que muchos de los que viajaron a España se sienten engañados por muchos marroquíes que empiezan hacer vídeos diciendo que aquí viven my bien. "Las mafias aprovechan las nuevas leyes de regularización".

"Yo estoy orgulloso de Marruecos aunque he echado raíces en España"

Mohamed ha vivido muchos años en España y ahora reside en Bélgica. Cuando él tenía 5 años viajó a España junto a sus padres. No regresa a su país porque ha echado raíces en España, pero aún así se siente muy orgulloso. "No hay por qué odiar un país cuando sales de él".

Mantiene que los 72.00 marroquíes que llegaron a España lo hicieron por una avalancha de noticias falsas que decían que en España una vez que llegabas te daban la documentación. "Los niños se quedan ahí porque tienen la esperanza de que les hagan los papeles. No entiendo que España no devuelva los niños cuando Marruecos ya ha dicho que los acoge".

Cree que tanto a España como a Marruecos les quedó grande la situación cuando llegó tanta gente. Cada año viaja a Marruecos a visitar a su familia y asegura que no se puede decir que sea un país que no respete los derechos humanos. Cree además que Marruecos se tiene que comparar con África, no con Europa.

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