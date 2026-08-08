"Es mejor la calidad que la cantidad": Paula y Carla aplauden al equipo de Atrapa un millón

Paula y Carla han llegado con la complicidad de dos hermanas al plató de Atrapa un millón. Ya en la segunda ronda, ambas han tenido que ponerse de acuerdo para dividir el millón de euros entre dos posibles respuestas, dejándolo todo en manos de la intuición.

"¿En cuál de estas empresas públicas trabaja más gente?", aparecía en la pantalla del programa. Las cuatro opciones: Renfe, Museo del Prado, Correos y la redacción de Atrapa un millón. Sin duda, la última respuesta era muy poco probable.

Así, las concursantes colocaban los fajos en el servicio de transporte y en el postal, apostando en mayor medida por Correos. Manel Fuentes, una vez la decisión estaba tomada, les ha preguntado por su descarte del programa de Antena 3.

"No sois tantos", comenzaban a justificar: "Hay gente muy maja, pero no sois tantos". El presentador, con una sonrisa, aceptaba que "no las podían engañar"; mientras ellas sentenciaban: "Es mejor la calidad que la cantidad". Unas palabras que han despertado el aplauso del público.

Pero, ¿trabaja más gente en Correos o en Renfe? ¡Dale play al vídeo para conocer la respuesta!

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