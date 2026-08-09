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CAPÍTULO 98

Ferit encuentra la forma de cumplir el mayor sueño de Seyran... ¡y le pide matrimonio!

Convencido de que nunca pondrá en riesgo la vida de la mujer que ama, encuentra otra forma de cumplir el sueño de formar una familia y termina pidiéndole matrimonio en el lugar más inesperado.

Seyran en Una nueva vida

Ferit encuentra la forma de cumplir el mayor sueño de Seyran... ¡y le pide matrimonio!

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de vendarle los ojos, Ferit ha sorprendido a Seyran con una visita muy especial. Sin entender qué estaba ocurriendo, la joven ha escuchado a varios niños correr a su alrededor hasta que se ha quitado por fin la venda.

La sorpresa ha sido enorme al descubrir que estaban en un orfanato. Ferit le ha explicado entonces que, aunque nunca estará dispuesto a poner en riesgo su vida con un embarazo, eso no significa que tengan que renunciar al sueño de formar una familia. "Aquí hay muchos niños que no tienen familia. Nosotros podemos ser sus padres", le ha dicho emocionado.

Sus palabras han conmovido por completo a Seyran. Pero la sorpresa todavía no había terminado. Mientras hablaban con la responsable del centro sobre el proceso de adopción, Ferit ha aprovechado el momento para volver a pedirle matrimonio.

Sin un anillo preparado, una de las pequeñas ha salido al rescate ofreciéndole un anillo de juguete para que pudiera hacer la gran pregunta: "¿Quieres casarte conmigo?".

Esta vez, Seyran no ha dudado ni un segundo y ha aceptado emocionada, sellando con un "sí" uno de los momentos más románticos de su historia con Ferit. Una nueva oportunidad para empezar de cero y construir, por fin, la familia con la que siempre habían soñado.

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Ferit encuentra la forma de cumplir el mayor sueño de Seyran... ¡y le pide matrimonio!

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