Álex O’Dogherty explica su pasión por la cocina: “Me puse a hacer las recetas con mi madre”

El invitado de Cocina abierta de Joseba Arguiñano ha explicado que hace unos años decidió aprender toda la cocina casera de su madre y ponerse a cocinar junto a ella.

“Mi madre es la que hace las mejores tortillas de camarones del mundo” ha dicho el actor sobre ese plato típico andaluz.

Esa receta junto a unas papas con choco, son dos de los platos que Álex O’Dogherty ha aprendido a cocinar junto a su madre. “Al final todo es más fácil de lo que pensamos” ha dicho el actor a la hora de ponerse manos a la obra en la cocina.

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