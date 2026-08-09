Así ha aprendido
Álex O’Dogherty explica su pasión por la cocina: “Me puse a hacer las recetas con mi madre”
El actor ha explicado que hace unos años decidió aprender las recetas de toda la vida de su madre y hacerlas en las redes sociales para compartirlas con sus seguidores.
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El invitado de Cocina abierta de Joseba Arguiñano ha explicado que hace unos años decidió aprender toda la cocina casera de su madre y ponerse a cocinar junto a ella.
“Mi madre es la que hace las mejores tortillas de camarones del mundo” ha dicho el actor sobre ese plato típico andaluz.
Esa receta junto a unas papas con choco, son dos de los platos que Álex O’Dogherty ha aprendido a cocinar junto a su madre. “Al final todo es más fácil de lo que pensamos” ha dicho el actor a la hora de ponerse manos a la obra en la cocina.
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