¿Qué dicen los gestos de Sánchez durante la sesión de control?: "Manipula los folios constantemente y eso refleja estrés"

Pedro Sánchez ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas, el cual condena a su exnúmero dos a 24 años de prisión. Desde el Congreso, también ha dado explicaciones sobre otros casos de corrupción que salpican al partido que lidera.

Sánchez ha negado conocer "las prácticas corruptas" del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Además, ha señalado que lo le "resta importancia a estos hechos ni a las causas" que afectan al PSOE, aunque dice que se está "queriendo crear una sensación de corrupción generalizada que no existe".

Esta sesión de control ha sido complicada para Sánchez y se puede comprobar a través de sus gestos. Precisamente, sus gestos los hemos analizado en Antena 3 Noticias con José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal.

"Manipula los folios constantemente: refleja estrés"

Lo primero que llama la atención es el vestuario que ha usado en la sesión de control. Como ha explicado Ovejero, "se ha quitado la corbata" y ese detalle hace que sea "más próximo al ciudadano y menos oficial".

Lo segundo más importante es cómo ha afrontado la comparecencia ante el resto de diputados. Tal y como detalla Ovejero, "ha empezado con ciertos nervios y lo vemos en cómo manipula los folios constantemente". Todo ello refleja "estrés". Tras el inicio de la comparecencia, parece relajarse "moviendo las manos".

Por otro lado, Ovejero sostiene que en esta sesión de control si "Sánchez es la calma, Feijóo la tempestad". Asegura que, durante sus declaraciones, el líder popular "interpela al objetivo" y muestra "convencimiento y seguridad".

El experto en comunicación no verbal también ha destacado que en el momento en el que Feijóo comparece, "Sánchez no le suele mirar", dando lugar a un "a mí no me importas".

Otros socios de Gobierno como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, suele gesticular mucho mientras comparece. Según el experto en comunicación no verbal, "sus manos dicen lo mismo que sus palabras: muchísima confianza y muchísima credibilidad". En el momento en el que Rufián interpela a Sánchez, el presidente del Gobierno se queda "congelado". Ovejero señala que esto no es habitual y lo normal es que "haya una negativa con la cabeza".