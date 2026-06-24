Alta tensión con Toni Bolaño tras atacar el discurso de Feijóo contra Pedro Sánchez en el Congreso: "El gran elogio a la incompetencia"

Con la comparecencia de Pedro Sánchez sobre la corrupción, a petición propia, había previsión de tormenta en el Congreso. El choque dialéctico entre el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo, como líder de la oposición, ha sido tenso.

Esa tensión se trasladaba al plató de Espejo Público, donde los colaboradores manifestaban sus análisis. Javier Caraballo y Marcos de Quinto, que se inclinaban por percibir una huida hacia adelante de Sánchez, y una elocuente contundencia del presidente del Partido Popular. Tras ellos, el periodista Toni Bolaño avisaba: "Os voy a llevar la contraria".

Discrepancias evidentes

Rechazaba Bolaño las palabras de Feijóo por sugerir que sabe cómo piensan la mayoría de españoles: "Yo no pienso como él", decía el periodista que afilaba sus cuchillos para criticar que el del PP acusara a Sánchez de agredir a España por no dimitir: "Es el gran elogio a la incompetencia".

Invitaba al líder de la oposición a presentar una moción de censura "si quiere echar al presidente", cuestionando que su estrategia le vaya a proporcionar apoyos a la misma "si va llamando a los posibles aliados, cómplices e indignos".

"Sensación de saqueo"

El también periodista Caraballo advertía que "la corrupción está carcomiendo el sistema democrático" y citaba al exfiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada, que acababa de compartir su "sensación de saqueo" por los actuales escándalos políticos. Bolaño criticaba también las palabras del exfiscal por emplear, según él, "el eslogan de Primo de Rivera" en su argumentación.

Bolaño se revolvía en su silla y respondía con dureza y se enzarzaba con Elisa Beni por reaccionar e interrumpirle: "Yo la sensación de saqueo la tengo, pero con la Justicia de este país (...) ¡Mira! ¡Hay algunos que hacen justicia fecal! Es lo que ha pasado". Citaba los casos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y de su hermano, David Sánchez: "¡Es un caso inventado!".

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