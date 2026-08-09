La teoría de Ágata deja sin palabras a sus compañeros: ¡cree que el hermano de Celia está vivo!

Ágata no para de darle vueltas al caso del hermano de Celia. Es muy extraño que su cuerpo haya desaparecido de la morgue el día de Halloween y se ha pasado la noche plateándose varias teorías.

Para explicarles a sus compañeros la hipótesis que ve más probable le ha pedido a Pilar que acuda a comisaría para que verifique su teoría. Y eso que sabe que a la forense no termina de hacerle gracia su presencia en el equipo.

“David está vivo y se marchó de la morgue por su propio pie”, comienza explicando la joven. Todos se quedan muy sorprendidos con esta afirmación y, a pesar de que Pilar intenta marcharse en un primer momento, pronto comprenden que la teoría de Ágata tiene mucho sentido.

Todos llegan a la conclusión de que alguien intentó envenenar a David y Noa enseña a sus compañeros una grabación clave para resolver el caso. ¿Conseguirán atrapar al culpable? ¿Llegarán a entenderse Pilar y Ágata algún día?

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