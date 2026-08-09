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Mejores momentos | Capítulo 5

La teoría de Ágata deja sin palabras a sus compañeros: ¡cree que el hermano de Celia está vivo!

Pilar vuelve a ponerse muy nerviosa con las hipótesis de la joven, pero no tiene más remedio que darle la razón en lo que comenta al equipo.

Ágata y Lola, capítulo 5

La teoría de Ágata deja sin palabras a sus compañeros: ¡cree que el hermano de Celia está vivo!

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Patri Bea
Patri Bea
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Ágata no para de darle vueltas al caso del hermano de Celia. Es muy extraño que su cuerpo haya desaparecido de la morgue el día de Halloween y se ha pasado la noche plateándose varias teorías.

Para explicarles a sus compañeros la hipótesis que ve más probable le ha pedido a Pilar que acuda a comisaría para que verifique su teoría. Y eso que sabe que a la forense no termina de hacerle gracia su presencia en el equipo.

“David está vivo y se marchó de la morgue por su propio pie”, comienza explicando la joven. Todos se quedan muy sorprendidos con esta afirmación y, a pesar de que Pilar intenta marcharse en un primer momento, pronto comprenden que la teoría de Ágata tiene mucho sentido.

Todos llegan a la conclusión de que alguien intentó envenenar a David y Noa enseña a sus compañeros una grabación clave para resolver el caso. ¿Conseguirán atrapar al culpable? ¿Llegarán a entenderse Pilar y Ágata algún día?

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