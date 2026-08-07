Más de 400 personas son estafadas por una agencia de viajes: hasta 9.000 euros por familia

Entre los afectados se encuentran varias familias que habían organizado un viaje a Disneyland como regalo de Reyes para sus hijos. El avión, sin embargo, nunca despegó para ellos: cuando llegó la fecha del viaje descubrieron que no disponían de los billetes ni de las reservas necesarias.

Una de las afectadas asegura que se puso en contacto directamente con la compañía aérea para intentar solucionar el problema. “Yo me puse en contacto con la mayorista y me dijo que yo no era el cliente, que era esta agencia”, explica.

En algunos casos, las cantidades abonadas superan los 9.000 euros por familia. Los afectados han comenzado a organizarse a través de grupos en redes sociales y aseguran que ya son más de 400 personas las que se han puesto en contacto entre sí para tratar de recuperar su dinero.

El funcionamiento, según explican los afectados, consistía en abonar el importe completo del viaje a la agencia. Los billetes y la documentación necesaria para viajar se recibían, supuestamente, aproximadamente una semana antes de la fecha prevista.

Viajes soñados que nunca llegaron

Paula es una de las afectadas. Había contratado un viaje a Disneyland para el 27 de diciembre como regalo de Navidad para sus hijos. “Nosotros nos queríamos ir a Disney el 27 de diciembre, era el regalo de Navidad de mis hijos y no hay ni viaje ni dinero”, relata. Según explica, contactaron con la agencia en febrero después de que unos amigos hubieran viajado con ella. “Tenían mucha prisa porque les compráramos el paquete de la promoción”, recuerda.

Otra de las afectadas explica que tres familias habían decidido viajar juntas a Disneyland y que el dinero abonado ascendía a unos 3.070 euros por familia. “Esta estafa nos ha supuesto un palo, porque era el regalo de Reyes de nuestra familia. Ahora tenemos que explicarles a nuestros hijos pequeños que los Reyes son mágicos, pero nos han estafado”, lamenta.

Los afectados aseguran que, además de los vuelos, en muchos casos tampoco disponen de confirmaciones definitivas de hoteles u otras reservas incluidas en los paquetes contratados.

Los Mossos ya investigan el caso

Los Mossos d'Esquadra han recibido ya decenas de denuncias y han abierto una investigación. Inicialmente se contabilizaron alrededor de 50 denuncias, aunque posteriormente el número habría aumentado hasta cerca de 90, mientras los investigadores sospechan que podría haber muchos más afectados.

Las estimaciones sobre el dinero presuntamente defraudado también han ido aumentando a medida que aparecen nuevos casos. Los afectados sitúan la cantidad en cientos de miles de euros y algunas estimaciones apuntan ya a cerca de un millón de euros.

La agencia publicó un comunicado en el que lamentaba la situación y atribuía la suspensión de su actividad a la “imposibilidad de acceder a los turoperadores” y a “graves problemas de gestión” que, según explicaba, le impedían continuar prestando sus servicios.

Una posible estafa continuada

La abogada Montse Suárez considera que la cuantía media afectada ronda los 3.070 euros por familia y apunta a que podrían concurrir circunstancias que agravarían un eventual delito de estafa.

“Hay que denunciar, mejor mediante una plataforma de afectados y para acordar medidas cautelares, porque aquí lo importante es recuperar el dinero”, sostiene.

La letrada reclama que se investigue el destino de las cantidades abonadas y plantea la posibilidad de solicitar el bloqueo de las cuentas vinculadas a la agencia.

Suárez también cuestiona el modelo de intermediación utilizado por la empresa. Según explica, la agencia habría actuado como intermediaria entre una mayorista y una minorista y habría cobrado a los clientes el importe íntegro de los viajes por adelantado. “Cuando alguien te pide íntegramente el importe del viaje, huele mal”, afirma.

La abogada considera fundamental que los afectados presenten sus denuncias y que lo hagan, en la medida de lo posible, de manera coordinada. “Es un absoluto desastre, pero esta mujer está en la calle. Entonces hay que denunciar de forma colectiva”, señala.

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