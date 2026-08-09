"Cuanto más raro, mejor": Jessie Cave (Harry Potter) se sincera sobre OnlyFans y el tipo de fetiche que publica

Jessie Cave es recordada por interpretar a Lavender Brown en las películas de Harry Potter, pero el año pasado volvió a acaparar titulares tras revelar que se había abierto una cuenta de OnlyFans.

En aquel momento, la actriz comentó que lo hacía para pagar sus deudas. Sin embargo, más de un año después, Cave continúa subiendo contenido a la plataforma.

Ahora, en una reveladora entrevista concedida a The Times, la intérprete ha admitido las razones que le han llevado a este paso: "He ganado más dinero, fácilmente, que en toda mi carrera como actriz en tan solo un año".

Jessie Cave 'Harry Potter' | Warner Bros

La actriz, que no se ha retirado de la actuación, ha señalado que no esperaba permanecer tanto tiempo en OnlyFans. "Pensé que ganaría 5.000 dólares, estaría allí unos meses y me daría tiempo para decidir qué íbamos a hacer. Pero ya ha pasado más de un año y medio y, sinceramente, nos ha salvado la vida".

Cave tomó esta decisión tras una audición fallida y verse en una situación de total desesperación, ya que tiene cuatro hijos y debía mantenerlos, pues encontrar otros trabajos no le sería fácil debido a su fama.

"No podría ir a trabajar, por ejemplo, a un supermercado porque no puedo pagar la guardería, y tampoco quiero que la gente me grite hechizos de Harry Potter mientras trabajo en Tesco. Podría reciclarme profesionalmente, pero no puedo permitirme una carrera universitaria. Tuve una crisis nerviosa y pensé: 'Se acabó la actuación, lo dejo'. Pero además, no tenemos dinero", explicó.

Jessie Cave y Rupert Grint en 'Harry Potter' | Warner Bros.

Sobre las publicaciones que comparte, Cave ha asegurado que sobre todo es "contenido de su cabello" debido a que atrae a un público con un fetiche particular, y a veces se viste como su personaje de Harry Potter.

"Mi regla es que el cabello es el protagonista. Así lo justifico. Literalmente se trata del cabello: la textura del cabello. El fetiche. Es algo muy, muy específico. Me llega hasta la vagina", dijo Cave sobre su pelo. "Podría recortarlo, pero la verdad es que cuanto más raro, mejor".

Una publicación de Jessie Cave | Instagram @jessiecave

Por este contenido, los suscriptores de Cave pagan 6 dólares al mes, y ella gana más por mensajes puntuales de pago. Con todos estos ingresos ha llegado a ganar en un solo día más de 17.000 euros.

"Existe un estigma. No comprendía el riesgo de que la gente pensara que hacía pornografía", comentó, confirmando que OnlyFans es "principalmente porno", pero puntualizando que también "hay vídeos de cocina, lecturas de tarot, entrenamiento personal... Todo con un toque sensual".

"Se trata de buscar algún tipo de mirada. Uso camisetas anchas en el escenario, nunca he publicado una foto en bikini y uso gafas enormes", ha desvelado.

"Durante mucho tiempo he sido simplemente una figura peculiar. Después de tener cuatro hijos y sentirme invisible durante tanto tiempo, eso me resultó muy atractivo", ha sentenciado la actriz.