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El importante proyecto con el que esta madre y su hija aspiran a fomentar el sector agrícola en Huelva

Teresa y Teresa, madre e hija, han llegado a Atrapa un millón con las cosas claras. Así, han revelado a Manel Fuentes el importante proyecto que tienen entre manos si resultan ganadoras.

El aplaudido proyecto que tienen esta madre y su hija para fomentar el cultivo del arándano: “Que no se pierda”

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Borja Tamayo
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Un millón de euros es mucho dinero y cada concursante tiene ideas muy diferentes sobre a qué destinar el premio en caso de superar todas las preguntas del programa. De este modo, Teresa y Teresa, una madre y una hija de Huelva, han llegado al plató para contar cuáles son sus metas principales.

"Nosotros, como negocio familiar, tenemos una plantación de arándanos", empezaba contando la mayor de las dos participantes en el concurso: "Tenemos trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadoras". Unas palabras que venían acompañadas de imágenes de la familia en plenos procesos agrícolas.

La empresa se encuentra en la Sierra de Huelva y, a pesar de que el cultivo de frutos rojos no sea tradicional de la región, pretenden "montar una especie de centro de investigación y formación para implantar bien en la zona el cultivo de frutos rojos, de forma sostenible".

"Que no se pierda", sentenciaba su hija, ganándose el aplauso del público. ¿Conseguirán su objetivo? Todo puede ocurrir en Atrapa un millón.

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