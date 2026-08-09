Avance semanal de Sueños de libertad: Fina y Bianca, más cerca que nunca y...¿a punto de besarse?

La próxima semana de Sueños de libertad viene cargada de novedades..¡va a pasar de todo!

Doña Clara y Marta acudirán a la lectura del testamento de Pelayo. La De la Reina le contará a Fina que ha recibido del que fue su marido el usufructo vitalicio de sus bienes y una paga de por vida.

Marta y Doña Clara en el capítulo 622 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

La fotógrafa le dirá a Marta que debería renunciar a la herecia por dignidad y por todo lo que ese hombre les hizo, pero ella no estará de acuerdo y discutirán por ello. ¿Qué pasará?, ¿qué decisión tomará la hija de Damián?

Tasio y Paula seguirán con su relación clandestina viviendo su amor en secreto. Por otro lado, el hijo de Damián tendrá cada vez más pesadillas con Antoine Brossard y su fantasma le atromentará mientras en la colonia todo se preparará para su homenaje.

Tasio y Paula en el capítulo 622 en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

En casa de Gabriel y Begoña habrá una discusión en la que Julia será la protagonista. El empresario le dirá a la pequeña que no podrá asistir a su actuación en el colegio ocultándole que en realidad es porque tiene una cita con Beatriz. ¡Julia se pondrá muy triste!

Gabriel y Julia en el capítulo 624 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por otro lado, Eduardo seguirá sin saber nada de Roque. Estará muy disgustado ya que no sabe nada de él desde que el joven supo que el chófer era su padre biológico. Eduardo intentará buscarlo, pero el joven parece que no quiere saber nada de él...

Valentina, siguiendo los consejos de Nieves, propondrá a Andrés dormir juntos, sin que pase nada más, para así empezar a tener una relación más natural. Ambos están muy felices y días después, la joven intentará dejarse llevar con Andrés y vivir su esperada noche de pasión.

Valentina en el capítulo 624 en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Claudia seguirá muy enferma y cada vez peor tanto que cuando Manuela cuando descubra el estado de su sobirna no dudará en avisar a Miguel para que vaya a verla. Claudia no querrá que él la atienda, pues desde que dejaron su relación no han vuelto a verse, pero necesia urgentemente medicación.

Y Fina contará a Marta que le ha propuesto a Bianca utilizar su piso como estudio y que ella ha aceptado provocando un disgusto en la De la Reina. Poco después, la argentina irá cada día al piso de Fina para trabajar y allí vivirán...¡un momento de complicidad!

Bianca y Fina en el capítulo 624 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Ambas recordarán el pasado y los moemtnos tan felices que vivieron cuando estaban juntas y se acercarán peligrosamente tanto que estarán a punto de besarse. ¿Qué pasará?

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas