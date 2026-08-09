Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Semana del 10 al 14 de agosto

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina y Bianca, más cerca que nunca y...¿a punto de besarse?

Ambas mujeres pasarán mucho más tiempo juntas después de que la fotógrada le ofrezca su piso como taller a la argentina.

Publicidad

La próxima semana de Sueños de libertad viene cargada de novedades..¡va a pasar de todo!

Doña Clara y Marta acudirán a la lectura del testamento de Pelayo. La De la Reina le contará a Fina que ha recibido del que fue su marido el usufructo vitalicio de sus bienes y una paga de por vida.

Marta y Doña Clara en el capítulo 622 de Sueños de libertad
Marta y Doña Clara en el capítulo 622 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

La fotógrafa le dirá a Marta que debería renunciar a la herecia por dignidad y por todo lo que ese hombre les hizo, pero ella no estará de acuerdo y discutirán por ello. ¿Qué pasará?, ¿qué decisión tomará la hija de Damián?

Tasio y Paula seguirán con su relación clandestina viviendo su amor en secreto. Por otro lado, el hijo de Damián tendrá cada vez más pesadillas con Antoine Brossard y su fantasma le atromentará mientras en la colonia todo se preparará para su homenaje.

Tasio y Paula en el capítulo 622 en Sueños de libertad
Tasio y Paula en el capítulo 622 en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

En casa de Gabriel y Begoña habrá una discusión en la que Julia será la protagonista. El empresario le dirá a la pequeña que no podrá asistir a su actuación en el colegio ocultándole que en realidad es porque tiene una cita con Beatriz. ¡Julia se pondrá muy triste!

Gabriel y Julia en el capítulo 624 de Sueños de libertad
Gabriel y Julia en el capítulo 624 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Por otro lado, Eduardo seguirá sin saber nada de Roque. Estará muy disgustado ya que no sabe nada de él desde que el joven supo que el chófer era su padre biológico. Eduardo intentará buscarlo, pero el joven parece que no quiere saber nada de él...

Valentina, siguiendo los consejos de Nieves, propondrá a Andrés dormir juntos, sin que pase nada más, para así empezar a tener una relación más natural. Ambos están muy felices y días después, la joven intentará dejarse llevar con Andrés y vivir su esperada noche de pasión.

Valentina en el capítulo 624 en Sueños de libertad
Valentina en el capítulo 624 en Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Claudia seguirá muy enferma y cada vez peor tanto que cuando Manuela cuando descubra el estado de su sobirna no dudará en avisar a Miguel para que vaya a verla. Claudia no querrá que él la atienda, pues desde que dejaron su relación no han vuelto a verse, pero necesia urgentemente medicación.

Y Fina contará a Marta que le ha propuesto a Bianca utilizar su piso como estudio y que ella ha aceptado provocando un disgusto en la De la Reina. Poco después, la argentina irá cada día al piso de Fina para trabajar y allí vivirán...¡un momento de complicidad!

Bianca y Fina en el capítulo 624 de Sueños de libertad
Bianca y Fina en el capítulo 624 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Ambas recordarán el pasado y los moemtnos tan felices que vivieron cuando estaban juntas y se acercarán peligrosamente tanto que estarán a punto de besarse. ¿Qué pasará?

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad » Avances

Publicidad

Series

Seyran en Una nueva vida

Ferit encuentra la forma de cumplir el mayor sueño de Seyran... ¡y le pide matrimonio!

Ferit en Una nueva vida

"Tú eres mi casa": Ferit y Seyran se sinceran como nunca sobre su futuro

Seyran en Una nueva vida

Ferit y Seyran vuelven a entenderse: "Te deseo más que a nadie en esta vida"

Una nueva vida
CAPÍTULO 98

El demoledor discurso de Cengiz que hace tambalear a Ifakat: "¿Qué será de ti cuando todos se vayan?"

Suna en Una nueva vida
CAPÍTULO 98

Ferit y Suna entierran por fin el pasado: "Los dos hicimos el ridículo"

Bianca y Fina en el capítulo 624 de Sueños de libertad
Semana del 10 al 14 de agosto

Avance semanal de Sueños de libertad: Fina y Bianca, más cerca que nunca y...¿a punto de besarse?

Ambas mujeres pasarán mucho más tiempo juntas después de que la fotógrada le ofrezca su piso como taller a la argentina.

Ágata y Lola, capítulo 5
Mejores momentos | Capítulo 5

La teoría de Ágata deja sin palabras a sus compañeros: ¡cree que el hermano de Celia está vivo!

Pilar vuelve a ponerse muy nerviosa con las hipótesis de la joven, pero no tiene más remedio que darle la razón en lo que comenta al equipo.

Ágata y Lola, capítulo 5

Lola se desahoga con Ágata sobre la nueva novia de Óscar: “Es demasiado perfecta”

Alberto Lozano desvela los secretos del pasado de Eduardo en Sueños de libertad: “Es muy bonito de ver”

Alberto Lozano desvela los secretos del pasado de Eduardo en Sueños de libertad: “Es muy bonito de ver”

Ferit en Una nueva vida

Ferit y Seyran recuperan la ilusión, pero el peligro vuelve a llamar a su puerta esta noche

Publicidad