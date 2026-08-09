Roberto Leal muestra sus habilidades con la alfarería: "Directa al Museo Arqueológico Nacional"

El presentador de Pasapalabra demuestra semana tras semana su increíble dominio de la palabra. Rapidez cuando se le exige, claridad siempre: cada definición de AlaZ llega a los concursantes de manera impecable para que pongan a prueba sus conocimientos en busca del bote.

Sin embargo, ahora que está de vacaciones, Roberto Leal ha querido dar a conocer otra de sus habilidades. Al menos, una que está en pleno desarrollo.

En su última publicación de Instagram, se le puede ver poniendo en práctica el arte de la alfarería. Un hobby ante el que no parece ser poco ambicioso: "Directa al Museo Arqueológico Nacional", comenta con su habitual sentido del humor, haciendo referencia al objeto que fabrica.

Sus seguidores le han aplaudido entre bromas, comparándolo con nada menos que Patrick Swayze en Ghost. Ahora bien, quizás todavía le hagan falta algunas clases para alcanzar en este arte el control que ya tiene sobre las letras y del que podemos disfrutar programa tras programa. ¡Todo es cuestión de ponerse!

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