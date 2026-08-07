La cronología de una candidatura sin sede para la final: así se gestó el Mundial 2030

El Mundial 2030 se comenzó a gesta hace varios años, una candidatura conjunta entre España y Portugal que se hizo oficial el pasado 4 de junio de 2021. Entonces, el proyecto ibérico nació con la ida de organizar una Copa del Mundo entre ambos países, una idea que se transformó tras la invasión rusa de Ucrania. En octubre de 2022, en plena invasión rusa, ambas federaciones dieron un giro simbólico: incorporaron a Ucrania como tercer socio, en un acto celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Luis Rubiales, entonces al frente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) llegó a proclamar entonces que la candidatura había dejado de ser ibérica para convertirse en europea, destacando que el fútbol debía servir también para hacer el bien. La propuesta contaba con el visto bueno del presidente Volodímir Zelenski y de los gobiernos español y portugués, y preveía que Kiev acogiera incluso al menos los partidos de un grupo del torneo.

Se baja Ucrania y se une Marruecos

Pero la crudeza de la guerra en Ucrania trastocó esos planes, Kiev se salió de la candidatura y Portugal y España volvieron a quedar como las dos organizadoras del Mundial 2030. Meses después se produjo la unión de Marruecos a la candidatura del Mundial 2030, fue el 14 de marzo de 2023, cuando ministro marroquí de Deportes, Chakib Benmoussa, confirmó en el Congreso de la FIFA, celebrado en Ruanda, la incorporación de su país citando una carta del rey Mohamed VI.

El máximo organismo del fútbol mundial ratificó dicha candidatura con los tres países y anunció la inclusión de tres partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930. En diciembre de 2024, la FIFA ratificó la sede definitiva y el calendario oficial del Mundial 2030, con España, Portugal y Marruecos como organizadores.

El lío y la polémica con la final

Y, después de confirmarse el Mundial 2030 en estos tres países, comenzó la gran polémica sobre dónde se debía jugar la final. Todo apuntaba al Santiago Bernabéu o el Camp Nou, pero Marruecos anunció la construcción de un gran estadio en Casablanca, con capacidad para 115.000 espectadores y en el que invertirá 1.000 millones.

Esta misma semana el diario The Times soltó la bomba: Infantino habría ofrecido a Rabat la organización de la final del Mundial 2030 a cambio de su apoyo en las elecciones a la FIFA del próximo 18 de marzo de 2027. La propia FIFA salió al paso y negó esa información, asegurando que "es falso y engañoso" afirmar que Infantino haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa del Mundo de 2030.

Desde el Gobierno de España se sostiene que la final debe jugarse en territorio español, pero Marruecos presiona para lograr organizar el partido más codiciado de cada edición de la Copa del Mundo. Un pulso acrecentado por la crisis migratoria de hace unos días en Ceuta, donde cerca de 72.000 personan entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma desde Marruecos.

Aún quedan meses para que la FIFA desvele dónde se jugará la final del Mundial 2030, probablemente habrá que esperar a marzo de 2027, cuando se celebrarán la elecciones a la presidencia de la FIFA en las que Infantino busca una reelección que se le ha complicado tras su proyecto fallido de vender parte de los derechos de la Copa del Mundo a un fondo de inversión privado.

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